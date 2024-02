Alfa Romeo, grande novità sul B-SUV Milano: ecco i suoi interni

L’Alfa Romeo è pronta per presentare il nuovo B-SUV Milano, ed emergono alcune immagini degli interni. Ecco come saranno di preciso.

Manca solamente un mese e mezzo al prossimo 10 di aprile, giornata nella quale l’Alfa Romeo toglierà i veli alla sua prima auto elettrica, ovvero il B-SUV Milano. Si tratta di una vettura che sarà lunga 4,20 metri, e che verrà proposta anche con la motorizzazione ibrida a benzina. Per quanto riguarda quella a batteria, la versione base avrà 156 cavalli di potenza massima, con 400 km di autonomia e 54 kWh per quanto riguarda la capacità della batteria.

L’Alfa Romeo introdurrà, in seguito, anche una versione più pepata, con ben 240 cavalli di spinta massima, che dovrebbe assumere la denominazione di Quadrifoglio. La versione termica si baserà su un motore 1.2 turbo 3 cilindri ibrido da 136 cavalli totali, ma anche in queso caso, non mancherà una versione più spinta. Essa sarà equipaggiata da un motore da 163 cavalli, con anche la trazione integrale a disposizione. Andiamo a vedere una curiosità molto interessante sulla nuova vettura.

Alfa Romeo, ecco gli interni della Milano

Dopo aver raccontato le caratteristiche tecniche dell’Alfa Romeo Milano, è bene parlare della grande novità degli ultimi giorni, vale a dire la pubblicazione di alcune foto che riguardano le caratteristiche del suo abitacolo. Esse sono state pubblicate da “Cochespias“, e pare si tratti di alcuni bozzetti che sono giustamente stati analizzati dai principali esperti del mondo delle quattro ruote. Come vedete, non sono immagini scattate all’interno dell’auto, per cui, qualche differenza potrebbe effettivamente esserci.

I disegni che vediamo sembrano essere effettivamente quelli ufficiali della casa di Arese, con ricostruzioni in 3D per i vari elementi che compongono la parte anteriore dell’abitacolo ed il tunnel centrale. Per quanto riguarda il volante, viene rispettata la tradizione del marchio del Biscione, con i tasti fisici, ma anche con la presenza dei paddle per operare il cambio delle marce. Il quadro strumenti è invece digitale, ed anche sul nuovo B-SUV, non manca la classica forma a binocolo tipica degli interni dell’Alfa Romeo.

Andando a guardare ai lati, troviamo le classiche bocchette dell’aria, di forma rotonda, mentre ce ne sono un altro paio, in questo caso rettangolari, proprio al centro. Lo schermo dell’infotainment lo troviamo al centro, con diversi tasti fisici sotto di esso. Secondo quanto riportato da “Motor1.com“, questi tasti potrebbero riguardare la gestione della climatizzazione ed anche del riscaldamento dei sedili. Tutto pare a portata di mano, in modo da facilitare la gestione delle varie funzionalità da parte di chi è al volante e dei passeggeri.

Nel tunnel centrale trova spazio la zona dei tasti del cambio automatico, che troveremo, a meno di sorprese clamorose, in tutte le varie versioni. La curiosità per questo modello è davvero enorme, con il prezzo di partenza che dovrebbe essere di 27.000 euro, sicuramente non per la versione full electric, che fa molto ben sperare. La casa di Arese vuole mettere a disposizione della clientela un prodotto non irraggiungibile, e vedremo sin da subito quello che sarà il suo rendimento nelle vendite.