MotoGP, meglio Valentino Rossi o Marquez? C’è il parere di Bagnaia

La MotoGP ha vissuto un grande duello tra Valentino Rossi e Marc Marquez in passato, ed ora arriva la verità di Pecco Bagnaia.

Siamo quasi arrivati al via della stagione di MotoGP targata 2024, quella che vedrà la Ducati e Pecco Bagnaia nel ruolo di “difensori” dei titoli mondiali conquistati negli ultimi anni. La casa di Borgo Panigale ha un margine tecnico notevole sulla concorrenza, che dovrà fare i cosiddetti salti mortali per pensare di darle battaglia. Tutto questo, ovviamente, nella consapevolezza che ci sarà una variabile in più, che risponde al nome di Marc Marquez.

Sabato scorso, al Cocoricò di Riccione, è stata svelata la nuova livrea del Gresini Racing, anche se va detto che non ci sono grosse differenze con lo scorso anno, confermando l’assenza di un main sponsor. Marquez debutterà in Ducati 13 anni dopo l’inizio dell’avventura del suo acerrimo rivale, vale a dire Valentino Rossi, che ebbe però a disposizione la moto ufficiale, che avrebbe però volentieri scambiato con la Desmosedici GP23 privata che guiderà il nativo di Cervera.

Come ricorderete, infatti, l’esperienza di Valentino Rossi nel biennio 2011-2012 con la Ducati fu un incubo assoluto, a causa di una moto che non era affatto competitiva e che solo Casey Stoner riusciva a domare nel migliore dei modi. In tal senso, Marquez dovrebbe avere vita più facile, dal momento che oggi la Ducati è la regina assoluta della MotoGP, e tutti si aspettano grandi cose da lui. Il primo rivale sarà ovviamente Bagnaia, il grande favorito per il titolo.

MotoGP, ora parla Pecco Bagnaia

La carriera di Pecco Bagnaia è stata fortemente spinta dal suo idolo, ovvero Valentino Rossi, che lo ha cresciuto nella sua Academy sino a portarlo al titolo con la Ducati. Il rider torinese ha vinto in Moto2 prima, poi in MotoGP, sempre con il “Dottore” a seguirlo da vicino, e c’è da dire che i risultati si sono visti tutti. Sino ad oggi, Bagnaia non ha mai avuto un confronto serrato con Marc Marquez, se non quello di Aragon 2021, quando vinse la sua prima gara dopo un gran duello con il nativo di Cervera.

I due non si sono mai giocati un titolo mondiale, ma la MotoGP in versione 2024 potrebbe seriamente porre fine a questo tabù. Intervistato da “DAZN“, Bagnaia ha parlato del tema molto caro alla stampa, ovvero quello dell’eredità di Valentino Rossi che lui avrebbe raccolto, ed anche di un confronto con Marquez da questo punto di vista.

Ecco le sue parole: “Se sono l’erede di Valentino Rossi? Penso non sia corretto fare dei confronti, ciò che ogni pilota ha fatto è suo e basta, stavano facendo la stessa cosa con Marquez, ma non credo sia corretto. Ogni storia ed ogni pilota è molto diverso. Io sono molto diverso rispetto a Valentino Rossi, lui è molto più carismatico e gli piaceva fare spettacolo, io sono più tranquillo e voglio che sia così. Sono arrivato in MotoGP, ho vinto il titolo dopo di lui, ed essere amico del mio idolo è stato assolutamente fantastico. Tutti sono molto diversi“.