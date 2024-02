F1, quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari? Si parla di cifre folli

Lewis Hamilton è quasi sempre stato uno dei piloti più pagati in F1, ed anche in Ferrari prenderà cifre folli. Ecco i dettagli.

Il mondiale di F1 targato 2024 è sempre più vicino, ed alla sua partenza manca meno di un mese. In molti però, vorrebbero già essere nel 2025, dal momento che quello sarà il momento del tanto atteso debutto di Lewis Hamilton sulla Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha accettato la sfida, ed a partire dalla prossima stagione sarà in forze alla squadra più vincente di sempre.

Parliamo di un binomio che ha un potenziale devastante, con le parti in causa che rappresentano l’immagine dei leoni feriti. Hamilton non vince una gara da oltre due anni, con la Ferrari che da 15 stagioni attende la sua riscossa. Ma quanto guadagnerà il nativo di Stevenage con la Scuderia modenese? Andiamo a vedere quello che sarà il suo monte ingaggi, che mette davvero paura.

F1, ecco quanto guadagnerà Lewis Hamilton

Ci sono già molti interrogativi che riguardano l’ingaggio di Lewis Hamilton da parte della Ferrari. Non ci sono dubbi sul fatto che, per quanto riguarda la F1, si tratta dell’affare del secolo, e ci viene da paragonarlo solamente con l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, tanto per restare in ambito sportivo, ma restando anche legati a quello che è Exor ed alla famiglia Agnelli-Elkann.

Il presidente ha fortemente voluto l’arrivo del sette volte campione del mondo a Maranello, ma come quando arrivò Michael Schumacher nel lontano 1996, non si è di certo trattato di un colpo a buon mercato. Secondo quanto riportato da “Formu1a.uno“, l’asso britannico andrebbe a percepire la bellezza di 100 milioni di sterline a stagione, un ingaggio faraonico, mai toccato da nessuno in passato.

Va detto però che, in tal senso, le voci sono discordanti, visto che sulle colonne de “Il Resto del Carlino“, in un articolo a firma di Leo Turrini, si parla invece di un ingaggio da 50 milioni di euro a stagione, che non sono di certo pochi, ma che risultano essere più vicini a quanto percepiva già in Mercedes, o a quello che è lo stipendio attuale di Max Verstappen in forze alla Red Bull.

Quando gli ingaggi diventano così elevati, significa che le parti in causa hanno tutto l’interesse a dare un senso a questo investimento, e la Ferrari di Hamilton e Charles Leclerc vuole arrivare lontano. Infatti, non va dimenticato che anche lo stipendio del monegasco, con il nuovo contratto, andrà a crescere in modo esponenziale, per cui, il Cavallino continua a puntare in maniera notevole anche su di lui per il futuro.

La Ferrari, dunque, va a riformare quel dream team che da tanto tempo era atteso, con un campione affermato al fianco del giovane da far crescere ed emergere. In molti temono che tutto ciò possa portare all’esplosione di una bomba ad orologeria, ma due talenti di questo calibro non possono far altro che portare al massimo la sfida, e quindi le ambizioni di vittoria