La Maserati ed il nuovo gioiello: il tuning mette i brividi agli appassionati

Il marchio Maserati è solito regalare dei veri e propri prodigi ai suoi fan, ed ora è in arrivo uno spettacolo assoluto. Ecco le sue forme.

Sono arrivate notizie importanti in queste ultme ore per il marchio Maserati, i cui lavoratori italiani possono tirare un sospiro di sollievo. Infatti, dopo le tensioni degli ultimi giorni tra il governo di Giorgia Meloni ed il gruppo Stellantis, proprietario della casa modenese, si è deciso che quest’ultima continuerà a produrre in Italia le proprie auto, nonostante alcuni episodi recenti che avevano fatto venire dei dubbi in tal senso.

Prima di tutto è stato chiuso lo stabilimento di Grugliasco, che poco più di un decennio fa era stato messo a nuovo da Sergio Marchionne, voglioso di ridare lustro all’impianto. In seguito, è stato annunciato che la Maserati Quattroporte elettrica, che sarà prodotta a Mirafiori, è stata messa in stand-by. Nello stesso sito di produzione, in base a quanto sappiamo, sarà prodotta anche la Fiat 500 Elettrica, ma invece che nel 2027, la vedremo nel 2030. Per il Tridente c’è stato dunque un sospiro di sollievo, ed ora vi parleremo di un’altra grande novità.

Maserati, scopriamo al MC20 Cielo by Mansory

Nel 2020, la Maserati ha svelato al mondo la splendida MC20, una supercar dalle prestazioni eccezionali, che ha avuto un seguito nella MC20 Cielo, ovvero quella a ruote scoperte. Ebbene, Mansory ha deciso di regalarci una sua versione estrema con un pacchetto tuning, che ha aumentato le sue prestazioni, donandole anche un design ancor più spettacolare.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, possiamo dare un’occhiata al frutto di questo lavoro, e c’è da dire che ci troviamo di fronte ad un vero e proprio capolavoro. Il motore V6 biturbo da 3 litri è stato potenziato, toccando i 720 cavalli di spinta massima, con una coppia di 850 Nm. Il motore base si fermava a 630 cavalli e 730 Nm, per cui c’è stato un passo in avanti a dir poco notevole. La velocità massima tocca ora i 330 km/h, con lo scatto tra 0 e 100 km/h che viene completato in appena 2,7 secondi.

Il tuner tedesco ha lavorato, come detto, anche e soprattutto sul design, con l’aggiunta di un gran numero di elementi in fibra di carbonio, che la rendono molto più leggera rispetto alla Maserati MC20 Cielo base. Spettacolari anche gli internii, di colore giallo-nero, con ogni minimo dettaglio che è stato affinato da Mansory. Per il momento, non è stato reso noto il prezzo del kit, che però merita davvero di essere attenzionato.