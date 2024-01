Ferrari, c’è un nuovo modello unico in vendita: il prezzo è da capogiro

Le Ferrari non sono mai state economiche, ma questa di cui vi parleremo va oltre ogni immaginazione. Andiamo a scoprire tutto su di lei.

Si avvicina una stagione davvero tutta da seguire per quanto riguarda la Ferrari, che sul fronte del motorsport e del prodotto auto dovrà dimostrare tanto ai propri tifosi. La casa di Maranello sarà impegnata in F1 e nel FIA WEC, due categorie in cui ci sono le possibilità di far bene. Di certo, nella massima formula la Red Bull ha un vantaggio tecnico enorme, come si è ben visto lo scorso anno.

Nel FIA WEC, invece, la 499P ha vinto a giugno la 24 ore di Le Mans, anche se nelle restanti gare la Toyota ha avuto un margine notevole, ed anche in questo caso, non sarà facile recuperare. La Ferrari sarà impegnata con una doppia gara il 2 di marzo, quando inizierà la F1 in Bahrain ed il WEC in Qatar.

Tuttavia, sarà un anno importante anche per il prodotto auto, visto che arriverà la nuova V12 a motore anteriore, l’erede della 812 Superfast, e l’erede della LaFerrari, la nuova hypercar attesa da tutti. Nel frattempo, andiamo a vedere un modello a dir poco esclusivo, che è stato appena svelato e che ha un prezzo folle per tutti.

Ferrari, scopriamo la 488 Pista Tailor Made

La Ferrari protagonista di questa lavorazione speciale è una 488 Pista, un gioiello di tecnologia che è stato reso ancor più unico dal programma Tailor Made, che si distingue sempre per quanto riguarda la personalizzazione e prestazioni nel settore. Di certo, un modello di questo tipo non può essere economico, ed infatti il pacchetto porta il costo d’acquisto totale ad una cifra folle.

La 488 in questione tocca i 562 mila euro, pari a 612.900 dollari, ed è proposta da Boardwalk Ferrari. Il colore è uno splendido Blu Swatters Opaco, con inserti in carbonio blu lucido, ed anche cuciture di colori fuori gamma. Il motore è un V8 biturbo di 90 gradi da 3,9 litri con carter secco, che spinge sino ad una potenza di 720 cavalli ad 8200 giri al minuto, con una coppia massima di 770 Nm. Inoltre, il peso a secco di soli 1,78 kg/cv, con una distribuzione del peso di 41,5% sull’anteriore e di 58,5% al posteriore.

Ovviamente, le prestazioni sono eccezionali, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,85 secondi ed una velocità massima di 340 km/h, mentre la carrozzeria vede un massiccio utilizzo di fibra di carbonio. Tra di essi, figura lo splitter laterale, utile per rendere sempre più attaccata al suolo la vettura, in modo da aumentare il carico aerodinamico, mentre il diffusore e le prese d’aria anteriori.

Questa Ferrari è senza dubbio una delle migliori in assoluto, e nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “RonsRides”, potete dare un’occhiata a quelle che sono le sue forme, che sono a dir poco spettacolari in tutto e per tutto. Di certo, ad un prezzo di questo livello saranno in pochi a potersela permettere, ma non c’è niente che potrà fermare il desiderio di un grande appassionato con il portafoglio pieno.