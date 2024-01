Ferrari, cambia la livrea nel 2024? Arriva l’indizio che incuriosisce tutti

Si avvicina il lancio della nuova Ferrari, che avverrà il prossimo 13 di febbraio. Ora emerge un indizio su quella che sarà la livrea.

La Ferrari è quasi pronta per svelare la nuova 676, ovvero il nome del progetto della monoposto per il mondiale di F1 targato 2024. Con ogni probabilità, il nome ufficiale sarà SF-24, ma è ancora presto per poter dare la certezza assoluta. A Maranello interessa che questa monoposto sia veloce, e per riuscirci si è lavorato a testa bassa in tutti questi mesi, con la presentazione del 13 febbraio che sarà sobria. Infatti, la nuova Rossa verrà svelata solamente online, per poi andare in pista a Fiorano per un breve shakedown prima di spedire tutto in Bahrain.

In quel di Sakhir sono previsti i test invernali, in una tre giorni tra il 21 ed il 23 di febbraio, mentre tra il 29 ed il 2 di marzo si farà sul serio con il week-end del Gran Premio del Bahrain. La Ferrari ha dominato qui due anni fa, per poii soffrire terribilmente nel 2023. La speranza è che si possa ripetere un buon risultato, ma nel frattempo, si inizia a parlare anche di una possibile nuova livrea.

Ferrari, la nuova polo è un indizio sulla livrea

Il 2024 sarà dunque un anno da seguire per i tifosi della Ferrari, che iniziano a chiedersi come sarà la nuova monoposto, anche dal punto di vista estetico. Ebbene, in un post caricato su X da “Decalspotters“, è stata mostrata la nuova polo ufficiale della Scuderia modenese, che evidenzia diversi cambiamenti rispetto allo scorso anno. Infatti, troviamo molto più rossocon alcuni inserti bianchi e gialli, come potete vedere in questa foto.

Invece, è del tutto sparito il nero, e molte volte capita che l’abbigliamento sia in tono con la colorazione della vettura. A questo punto, ci viene da pensare che la nuova 676 possa avere una livrea differente, magari con più spazio al giallo piuttosto che al nero. Sui social, i tifosi hanno subito invocato a quella che è stata la splendida livrea utilizzata a Monza, con il giallo che in quel caso era il secondo colore più presente dopo il nero.

In particolare, si trattava di una colorazione celebrativa per la vittoria della 499P alla 24 ore di Le Mans, che la Ferrari ha giustamente voluto omaggiare anche con il team di F1, proprio nella sua gara di casa. Va specificato che il Cavallino non ha ancora svelato ufficialmente il suo vestiario, per cui la foto pubblicata non si può ancora definire ufficiale, ma la fonte che l’ha riportata è solitamente molto affidabile.

Al 13 di febbraio manca sempre meno, ed in quel momento, oltre a carpire qualche segreto sul fronte tecnico, daremo uno sguardo anche alla livrea. Uno dei sogni dei fan è che sia simile a quella utilizzata a Las Vegas lo scorso anno, con tutto quel bianco sulle ali che ricordava le monoposto di Michael Schumacher griffate Marlboro. Tuttavia, il giallo sembra avere maggiori possibilità di essere presente, e tra meno di venti giorni avremo la verità su questa faccenda.