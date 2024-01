Marquez e quella rivelazione sul team Gresini: il riferimento è a KTM?

Marc Marquez è pronto per esordire sulla Ducati del Gresini Racing, ma ha anche mandato una bella stoccata alla concorrenza. Ecco perché.

Il mondiale di MotoGP targato 2024 è alle porte, e la prima squadra a rivelare in forma ufficiale la nuova livrea è stata quella di Nadia Padovani, vale a dire il Gresini Racing. Il grande protagonista, e non potrebbe essere altrimenti, è stato Marc Marquez, il quale è carico e determinato in vista di una nuova battaglia. Parliamo del più grande talento che la MotoGP abbia avuto nell’ultimo decennio, ma che deve tentare di uscire da un periodo molto difficile.

Dal 2016 al 2019, il nativo di Cervera ha dominato la scena con la Honda, e proprio quando, nel 2020, stava andando a caccia del nono titolo mondiale, il terribile infortunio di Jerez de la Frontera ha posto fine alla striscia vincente. Da quel momento in avanti, Marc è entrato in un vero e proprio calvario, con la RC213V che, nel frattempo, è del tutto crollato dal punto di vista della competività.

Marquez ha dunque cercato di lasciare la casa che l’ha portato in cielo, con la quale ha messo le mani su ben 6 titoli mondiali piloti, conquistati tutti tra il 2016 ed il 2019. Quella del Gresini Racing è una sfida nuova, ma potendo contare su un mezzo come la Ducati, c’è la certezza che si possa fare bene. Il #93 va a caccia di una nuova impresa, e la concorrenza inizia a tremare.

Marquez, ecco le sue parole alla presentazione Gresini

La presentazione del Gresini Racing si è svolta al Cocoricò di Riccione, lo storico locale situato sulla Riviera Romagnola, che ha poi dato vita anche ad un party davvero molto divertente. Marc Marquez è stato il grande protagonista, e nelle sue parole si comprende tutta la voglia che ha di tornare a vincere. Di certo, il nativo di Cervera non si presenta in punta di piedi.

Ecco le sue parole: “Mi sento come se fossi un bambino che indossa un paio di scarpe nuove. Voglio provare ad imparare ed il mio obiettivo è quello di tornare a divertirmi, perché gli ultimi anni sono stati davvero molto difficili. Le aspettative sono molto alte, ma io so di dover lavorare molto sodo, il mio focus è sui migliori come Bagnaia e Martin, e devo capire come fare per estrarre il massimo del potenziale dalla moto. Chi è il mio avversario più duro? Credo di essere io stesso“.

Marquez ha poi mandato una sorta di frecciata alle altre squadre, che a quanto pare non l’hanno aspettato: “Sono molto felice di essere qui, è davvero una sensazione strana dopo tutti questi anni passati con la Honda. Per me è una sfida molto bello, sono contento ed emozionato, stavo cercando da tempo una sfida diversa, con una moto nuova. Gresini mi ha aspettato, per la loro famiglia è una sfida rischiosa, ma è un team storico e fatto di gente meravigliosa. Iniziamo piano piano, perché se si mangia troppo in fretta poi non si digerisce“. Chissà che il riferimento non sia a KTM che ha portato Acosta in MotoGP a metà 2023.