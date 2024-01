MotoGP, Marquez può fare la storia: ecco quale obiettivo vuole portare a casa

Marc Marquez vuole riscrivere la storia della MotoGP, ma per farlo dovrà vincere il mondiale. Ecco il record che nessuno ha mai ottenuto.

La stagione di MotoGP targata 2024 si appresta ad iniziare, con i test di Sepang previsti per i primi di febbraio, per poi iniziare a fare sul serio in Qatar. La tappa di Losail è in programma per il 10 di marzo, e sarà lì che inizieremo a capire quelli che sono i valori in campo. La Ducati è per forza di cose la grande favorita, con Pecco Bagnaia che vuole fare tris confermandosi campione del mondo, ma quest’anno la concorrenza sarà più agguerrita che mai.

In quel di Madonna di Campiglio, è stata svelata la livrea della Desmosedici GP24, che è una logica evoluzione del mezzo che ha dominato la stagione passata. Gli occhi di tutti saranno però concentrati su una delle Ducati dello scorso anno, vale a dire la Desmosedici GP23, perché è con quella che Marc Marquez andrà a caccia della rinascita, con i colori del Gresini Racing. Il nativo di Cervera ha deciso di dire addio alla Honda e di accettare una nuova sfida, con la MotoGP che spera così di veder crescere il proprio appeal dopo anni di difficoltà.

Marquez è un fenomeno assoluto, che però non vince una gara dalla bellezza di 2 anni e 3 mesi. L’ultima affermazione, infatti, risale all’ottobre del 2021, quando si impose a Misano guidando una doppietta Honda, seguito da Pol Espargarò, che ha perso la sua sella in KTM GasGas e non sarà al via quest’anno. Il passaggio di Marquez al team Gresini apre a scenari importanti anche sul fronte statistico, con lo spagnolo che può mettere a referto un record pazzesco.

MotoGP, Marc Marquez ha in mano la storia

La MotoGP si chiama in questo modo ormai da oltre 20 anni, visto che la prima edizione con questa denominazione fu quella del 2002. I primi anni furono del tutto dominati da Valentino Rossi, che prima con la Honda e poi con la Yamaha, non diede scampo alla concorrenza. Se gli anni Duemila sono stati quasi del tutto appannaggio del pilota di Tavullia, Marc Marquez ha cannibalizzato la decade successiva, laureandosi campione per ben 6 volte.

Tuttavia, l’ultimo mondiale lo ha vinto nel 2019, ovvero quasi 5 anni fa, ma questo è un qualcosa che non può far altro che motivarlo. Nel caso di titolo, Marquez potrebbe essere il primo a trionfare con così tanti anni di distanza dall’ultimo alloro conquistato, battendo il record di Casey Stoner. L’australiano si era imposto per la prima volta nel 2007 con la Ducati, per poi ripetersi nel 2011 con la Honda.

All’epoca, passarono quattro anni tra il primo e l’ultimo titolo, mentre Marquez può fare la storia imponendosi a cinque anni da quell’ultima volta. Inoltre, in epoca MotoGP, Marquez può diventare il primo a vincere il titolo con un team privato, ovvero il Gresini Racing, cosa che mai è accaduta da quanto la top class si chiama così. Per questo, il nativo di Cervera può fare davvero la storia.