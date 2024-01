Valentino Rossi, svelata la sua nuova avventura: i fan non vedono l’ora

Il senso per gli affari di Valentino Rossi non è un mistero, ed ora i suoi orizzonti si ampliano grazie ad una nuova apertura. I dettagli.

La stagione di MotoGP targata 2024 è ormai dietro l’angolo, con il via che è previsto per il 10 di marzo in Qatar. Tuttavia, tra meno di tre settimane scatteranno i test ufficiali in Malesia, ed è lì che inizieremo a capire quelli che sono i valori delle squadre. Di certo, tra quelle che andranno maggiormente tenute d’occhio c’è quella di Valentino Rossi, che punta su una coppia di piloti molto giovane e competitiva. Al confermatissimo Marco Bezzecchi, che lo scorso anno ha vinto le sue prime tre gare in Argentina, Francia ed India, viene affiancato Fabio Di Giannantonio, che con il Gresini Racing ha assaggiato il sapore della vittoria trionfando in Qatar alla penultima gara.

Il rider capitolino prende il posto di Luca Marini, emigrato alla Honda, ed avrà il compito di confermare quelle che sono state le buone cose mostrate ai test di Valencia. Di certo, il team del pilota di Tavullia parte con grandi ambizioni, dal momento che il potenziale non manca, sia nei piloti che nella strepitosa Ducati che avranno a disposizione, anche se sarà la Desmosedici GP23 e non l’ultimissima che sarà affidata solo al team ufficiale ed anche alla Pramac.

Valentino Rossi scenderà ancor prima in pista per quello che riguarda la disputa di una gara, visto che a metà febbraio sarà su una BMW M4 GT3 del team WRT alla 12 ore di Bahtrust, in Australia, la stessa vettura che guiderà anche alla 24 ore di Le Mans a giugno. Il “Dottore” esordirà nel FIA WEC in questo 2024, con grandi ambizioni di far bene. Nel frattempo, il nove volte campione del mondo del Motomondiale ha annunciato una grande novità.

Valentino Rossi, nasce la VR46 Agency

Quando mancano ormai pochi giorni alla presentazione del team di Valentino Rossi in versione 2024, che verrà svelato il 24 di gennaio, alla presenza della coppia di piloti composta da Marco Bezzecchi e dal nuovo arrivato, ovvero Fabio Di Giannantonio, c’è una grande novità per i fan del pilota di Tavullia. Infatti, è stata ufficialmente fondata la VR46 Agency, ovvero una agenzia che è specializzata nel marketing e nella consulenza.

Questa nuova agenzia si è già occupata di gestire l’arrivo del colosso indonesiano Pertamina e del processo che ha portato questa azienda a diventare il nuovo main sponsor del team, con Gianluca Falcioni che si occuperà di gestire il progetto: “L’Indonesia ed il Sud-Est asiatico, in generale, rappresentano un grande bacino per i fan e gli appassionati del marchio VR46“.

L’obiettivo di Valentino Rossi è quello di far crescere il proprio brand, come va del resto ogni imprenditore che si rispetti. La stagione 2024 porterà a tante sfide che vanno gestite al meglio, sia dentro che fuori dalla pista. A questo punto, non ci resta altro da fare se non augurare un buona fortuna a questa nuova realtà, nella speranza che poi i risultati sportivi siano in linea con gli obiettivi prefissati.