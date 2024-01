Lancia, torna la mitica Delta? Ecco come potrebbero essere le sue forme

La Lancia è tornata in voga in questi ultimi mesi, e dopo la Ypsilon si parla già della nuova Delta. Andiamo a vedere come potrebbe essere.

Dopo anni di silenzi e di produzione ridotta all’osso, il marchio Lancia, perdonate il gioco di parole, è pronto per un rilancio vero e proprio. Qualche tempo fa è stato presentato il programma fortemente voluto da Stellantis, che punta a riportare la casa di Torino al successo di una volta.

Per farlo, il 14 di febbraio prossimo verrà svelata la nuova Ypsilon, anche se le sue forme, ormai, non sono più un mistero. La compatta della casa italiana è stata infatti avvistata in questi giorni per le strade di Milano, mentre veniva girato uno spot pubblicitario. Una novità assolutamente da tenere d’occhio, anche per via dei motori che verranno usati.

Infatti, si tratterà della prima Lancia elettrica della storia, anche se i clienti avranno la possibilità di puntare sulla ibrida a benzina nel caso in cui siano amanti del termico. Detto questo, la casa italiana punta anche a rientrare nei rally, e lo vorrà fare proprio con questa nuova arrivata. A proposito di rally, presto arriverà anche una nuova vettura che di questa disciplina ha fatto la storia, e che vuole tornare a dire la sua.

Lancia, ecco come potrebbe essere la Delta

L’attenzione di oggi è ovviamente concentrata su quella che sarà la nuova Lancia Ypsilon, ma gli appassionati del marchio di Torino si aspettano molto anche dai modelli che arriveranno in seguito. Infatti, il programma decennale prevede che arrivi un’auto nuova ogni due anni, e nel 2026 sarà il turno della nuova ammiraglia, ovvero la Gamma, mentre il 2028 vedrà il ritorno dell’amatissima Delta, anche se ci sono dei fattori che di certo non faranno gioire i suoi amanti.

Infatti, è sicuro che sarà un’auto del tutto elettrica, e che al contrario della Ypsilon, non offrirà la variante termica ibrida. A dire il vero, questo processo inizierà già con la Gamma attesa tra due anni, e solamente un flop colossale sulle vendite di questi modelli futuri potrebbero far cambiare idea al gruppo Stellantis ed offrire anche una Delta dotata di motore a combustione interna.

La vettura nascerà nascerà sulla nuova piattaforma STLA Medium della holding multinazionale olandese, in grado di offrire circa 700 km di autonomia. La sua lunghezza è di circa 4,4 metri, come rivelato dal CEO della Lancia, vale a dire Luca Napolitano. Il design andrà a ricordare quelle che erano le mitiche forme della Delta del passato, per cui siamo sicuri che non sarà una rivoluzione totale, ma un adattamento ai canoni stilistici moderni.

Per quello che riguarda le potenze, ancora non possiamo prevedere nulla, anche perché molto dipenderà dallo sviluppo dell’elettrico. Si pensa al fatto che dopo il lancio potrebbe arrivare anche una versione più sportiva, come accadrà nel 2025 con la Ypsilon HF Integrale, che avrà 240 cavalli di potenza massima contro i 156 di quella che sta per essere svelata. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potete farvi un’idea delle sue forme, anche se è ovvio che si tratti solamente di un render e non certo della versione definitiva.