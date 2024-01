Quanti anni di patente servono per guidare una Ferrari? La risposta che cercavate

Sedersi nell’abitacolo di una Ferrari è una soddisfazione che, almeno una volta nella vita, chiunque appassionato di supercar vuole togliersi.

Vi sono auto più speciali di altre. Una cosa è guidare una vettura tradizionale sulle strade di tutti i giorni, ben diverso è cimentarsi nell’abitacolo di una icona rossa del nostro tempo. Enzo Ferrari ha creato un sogno, partendo con una valigia piena di passione e da una intuizione geniale. Le sue vetture sarebbero dovute spiccare tra tante con un rosso che avrebbe riscritto le pagine del Motorsport.

Il Commendatore di Modena ha avuto una vita lunga ed intensa, condita da alti e bassi. Ha sempre creduto nei suoi progetti, realizzando vetture che potessero fare faville negli autodromi di tutto il mondo, creando una storia unica. Da pilota aveva affrontato tante gare e il rifiuto ricevuto dalla FIAT per un lavoro stabile, sotto la spinta della madre, diede il via ad una straordinaria storia di successi imprenditoriali.

“Date un foglio di carta ad un bambino e ditegli di disegnare una macchina. Sicuramente la disegnerà rossa “, affermò un giorno Enzo Ferrari. A giusta ragione la Ferrari è divenuta la Rossa. Le vittorie in pista di straordinari interpreti delle quattro ruote come Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Mike Hawthorn, John Surtees, Niki Lauda, Jody Scheckter, Michael Schumacher e Kimi Raikkonen hanno dato lustro anche alle vetture stradali nate dall’esperienza in F1.

Ancora oggi la Scuderia è impegnata a dare il 100% in pista, sebbene i risultati in Formula 1 non siano più all’altezza di un passato glorioso. Nella 24 Ore di Le Mans, in ogni caso, sono arrivati risultati spettacolari. La 499P ha celebrato la prima posizione nella classica gara francese nel 2023. Le Ferrari hanno incarnato il red passion con quel tocco di eleganza classica inimitabile, anche nelle varianti ibride. Il know-how acquisito in pista ha dato un boost alle vendite anche dei nuovi modelli con una parte elettrica. Nel 2025 arriverà anche la prima supercar 100% elettrica del Cavallino.

La patente giusta per guidare una Ferrari

Per prima cosa ci teniamo a mettervi in guardia dal provare una supercar del Cavallino senza esperienza. Ogni giorno assistiamo ad incidenti clamorosi al volante di vetture sportive. Tanti ragazzi credono che, grazie agli aiuti alla guida, sia possibile spingere vetture nate per manici autentici. Vi consigliamo di seguire le lezioni pratiche con degli istruttori di guida in pista che vi spiegheranno come guidare un bolide del Cavallino.

Per pilotare, sarebbe il caso di dire, una Rossa occorre essere in possesso della patente di guida da almeno 1 anno. Vi basterà presentarvi in un autodromo dove si svolgono dei test driver con la Patente B. Anche chi non ha questi requisiti può provare l’ebrezza di sfrecciare lungo l’asfalto di Monza, mettendosi comodi al posto del passeggero e lasciando la guida in mano ad un pro driver. Una delle esperienze migliori può essere provata nel Tempio della Velocità di Monza. Le Driving Experience sono attività sicure, perché prevedono l’assistenza di personale qualificato, con una lunghissima esperienza.