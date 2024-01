Mick Schumacher “annuncio” sulla F1: svelato finalmente il suo futuro

Mick Schumacher non corre più in F1 dalla fine del 2022, quando la Haas decise di licenziarlo. Ora emerge una nuova possibilità per lui.

Il 2024 è un anno importante per Mick Schumacher, che dopo un anno di lontananza dalle competizioni tornerà in pista. Il tedesco non lo farà in F1 ma nel FIA WEC, essendo stato preso dallo squadrone Alpine. La casa francese ha costruito una LMDh per partecipare, in classe Hypercar, al mondiale endurance ed alla 24 ore di Le Mans, nel tentativo di dare battaglia alle prime della classe.

Oggettivamente, sarà difficile pensare di competere con colossi come Toyota, Ferrari, Porsche e tutti gli altri, che hanno anche più esperienza sulle loro spalle. Di certo però, l’Alpine ha fatto molto bene nel corso di questi anni nell’endurance, e nel 2022 aveva anche vinto le tappe di Sebring e Monza battendo proprio la Toyota, seppur grazie all’aiuto di un BoP del tutto sfavorevole per il colosso giapponese.

La nuova auto si chiama A424, e punterà sicuramente ad ottenere un risultato di rilievo. Per Schumacher si tratterà di una grande occasione, dal momento che il blasone del FIA WEC sta crescendo di anno in anno, ed anche la F1 deve guardare con preoccupazione alla crescita di questa serie. Le case ufficiali impegnate sono sempre di più, con il livello dei piloti che è di primissimo livello.

Ovviamente però, la massima formula resta l’obiettivo più ambito per i piloti, ed il buon Mick non fa differenze. Dopo essere stato licenziato dalla Haas, è entrato in Mercedes con il ruolo di terzo pilota, con Toto Wolff che ha fatto una di quelle operazioni di marketing che di certo hanno fatto comodo al suo team. Ora per il tedesco si apre una nuova strada.

F1, Mick Schumacher sogna il grande ritorno

Il mondiale di F1 targato 2024 non farà del tutto a meno di Mick Schumacher, dal momento che quest’ultimo sarà comunque terzo pilota Mercedes. Infatti, l’accordo con l’Alpine non ha implicato la separazione dal team di Brackley, con Bruno Famin, il vice-presidente della casa francese, che è stato intervistato ai microfoni di “Dailysportscar“, dando una notizia che fa ben sperare i tifosi del figlio di Michael.

Ecco le sue parole: “Il contratto è chiaro, così come è molto chiaro quello che è il nostro accordo con Mick. Se lui avrà la possibilità di guidare il F1 per sostituire George Russell e Lewis Hamilton lo libereremo. Per questo, molto presto annunceremo il nostro pilota di riserva, perché è sempre importante averne uno. Se dovessimo avere dei problemi in tal senso, troveremo facilmente un pilota all’interno della divisione Endurance dell’Alpine“.

L’Alpine è dunque pronta per liberare il figlio d’arte nel caso in cui si palesasse la possibilità di tornare nella massima formula, ma anche nel caso in cui si liberasse il posto di uno dei due della Mercedes per una gara. Il tedesco sarà libero di competere nel Circus senza però dover rinunciare al suo contratto con l’Alpine, e molto presto vedremo se questo accordo sarà rispettato.