Come si fa ad entrare nel paddock di F1? Alcuni “metodi” sono decisamente costosi

La F1 è un mondo molto chiuso, ed avere accesso al paddock è molto complicato. Ecco le possibilità che ci sono per farlo.

Il motorsport non vive una fase facile, con le massime categorie che sono sotto il dominio di squadre che non danno speranze alla concorrenza. In F1 questo ruolo è affidato alla Red Bull, la quale ha un vantaggio tecnico sulla concorrenza e sembra poter dominare anche la stagione che sta per cominciare. La speranza è che il 2024 possa offrirci uno spettacolo differente dalla scorsa, ma non ci sono i presupposti per crederci davvero.

La F1 di oggi, e ciò non è un mistero, non attira il pubblico, anche per quello che riguarda le nuove generazioni. Uno dei motivi è legato ai folli prezzi dei biglietti per assistere dal vivo alle gare, che vengono spesso sparati a quasi un migliaio di euro, per uno show che di certo non vale quelle cifre. A questo punto, andiamo a vedere quanto costa andare in un paddock e come fare per accedervi.

F1, ecco come fare per entrare nel paddock

Il sogno di tanti appassionati della F1 è quello di entrare all’interno del paddock, in modo da poter vivere più da vicino l’ambiente del Circus e di incontrare i piloti. Rispetto a tanti anni fa, infatti, questa categoria è super blindata e non c’è libero accesso alle aree dove ci sono le hospitality, mentre in altre discipline è ancora possibile accedere, in alcuni casi liberamente, in altri pagando un biglietto a cifre tutto sommato accessibili, come nel FIA WEC.

Questo non è di certo il caso del Circus, dal momento che si può accedere al paddock tramite l’acquisto di specifici tagliandi, che tuttavia vengono a costare una fortuna. Tramite il sito web F1 Hospitality si possono comprare dei tagliandi, che però costano migliaia di euro. Un prezzo preciso è difficile da dare, visto che i costi variano in base al tipo di gare, con quelli di Monte-Carlo che sono i più costosi.

Per quello che riguarda il mondo dei fan, dunque, l’unico modo è quello di spendere delle cifre molto elevate, altrimenti non si può avere accesso. Per il resto, ad avere accesso al paddock sono i rappresentanti dei media, che devono essere accreditati tramite il portale della FIA, che non sempre e non a tutti concede la possibilità di andare a compiere il proprio lavoro direttamente dal vivo. Una gran parte di coloro che occupano il paddock nei fine settimana di gara sono invitati delle squadre, come amici e parenti, ma anche e soprattutto VIP che sempre più spesso possono tranquillamente presenziare alle gare senza tirare fuori un solo centesimo.

Questa è una delle contraddizioni del Circus di oggi, che spara cifre folli per i biglietti ai tifosi, e poi dà libero accesso a tiktoker o ad ogni tipo di VIP. Non è un mistero, dunque, il motivo per il quale il seguito per questo sport stia calando in maniera così importante, e non basta una serie su Netflix per poter pensare di avvicinare il pubblico. Servirà ben altro per farlo in futuro.