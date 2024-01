FIAT, arriva nuovo modello da urlo? Si tratta di un vero bestione

La FIAT punta molto da sempre anche sui mezzi commerciali, ed ora c’è l’idea per vedere un nuovo modello. Ecco tutti i dettagli.

Il 2024 è finalmente arrivato, e per il marchio FIAT sarà un anno tutto da seguire, che sarà fondamentale anche in chiave futura. Infatti, il prossimo 11 di luglio verrà finalmente svelata al mondo la nuova Panda, un modello del tutto rivoluzionario, che diventerà un SUV di Segmento B, disponibile inizialmente solo con la versione full electric. In seguito, si aprirà anche a quella ibrida a benzina, come già accaduto per la 600 svelata lo scorso anno. I punti di forza saranno il prezzo molto ridotto, soprattutto grazie agli incentivi, ed anche la comodità di utilizzo nelle grandi città.

La FIAT si è presa comunque un bel rischio, visto che rivoluzionare un modello di successo come la Panda non era una cosa che tutti avrebbero fatto. Il 2024 sarà anche l’anno del debutto di un nuovo furgone, che verrà prodotto con tante motorizzazioni differenti, con l’elettrico in prima linea. Nelle prossime righe, andremo a dare un’occhiata a quelle che saranno le sue forme e le caratteristiche tecniche principali.

FIAT, ecco come potrebbe essere il furgone Talento

Come è noto, in casa FIAT non vengono prodotte solamente auto tradizionali, ma anche veicoli commerciali. Il più noto è ovviamente il Ducato, un vero e proprio successo che viene scelto da migliaia di lavoratori ed aziende. Nel 2016, la casa di Torino mise in produzione anche il furgone denominato Talento, che è rimasto in produzione sino al 2020, e che ora potrebbe tornare.

Varie indiscrezioni parlano della possibilità che questo modello possa tornare in circolazione, e nel video pubblicato sul canale YouTube “Manhoub 1“, possiamo vedere un render che si riferisce a questa nuova versione. Ovviamente, si tratta del frutto dell’immaginazione di chi lo ha creato, con il modello che dovrebbe fare la propria comparsa nel 2024. La casa di Torino, di proprietà del gruppo Stellantis, punta sulla mobilità sostenibile anche sui modelli della gamma Professional, e le motorizzazioni a disposizione lo confermano.

Infatti, il nuovo FIAT Talento dovrebbe essere alimentato con powertrain full electric, ma sarà disponibile anche ad idrogeno. Inoltre, per chi è affezionato al motore a combustione, ne verrà prodotta anche una variante con motore diesel Multijet3, che rispetterà il nuovo standard sulle emissioni Euro 7. Di certo, quello del marchio piemontese è un grande investimento, con la volontà di proseguire ad investire anche sui motori a gasolio nonostante i tentativi di eliminarlo del tutto.