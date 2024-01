Marquez lascia Valentino Rossi a bocca aperta: sentite cosa ha detto di lui stavolta

Marc Marquez e Valentino Rossi sono stati nemici giurati per una vita. I due non si sono più tollerati dopo i fatti del 2015. Ecco la considerazione attuale del Dottore da parte dell’otto volte iridato spagnolo.

Come nelle favole Marc Marquez si è reso conto di aver esagerato, in passato, nelle valutazione condotte sul campione di Tavullia. Per molti anni lo spagnolo è rimasto colpito dall’atteggiamento del suo ex mito dato che, dopo alcuni episodi avvenuti in Olanda e in Argentina, si aspettava delle scuse. Ai tempi delle sfide tra Lorenzo e Valentino Rossi, Marc era molto giovane.

Aveva debuttato in MotoGP con un doppio riconoscimento iridato che aveva lasciato tutti di sasso. Il #93 aveva piegato la resistenza, non senza contrasti, di un Jorge Lorenzo al top. Vincere al debutto nella classe regina non era accaduto nemmeno a Valentino Rossi e Casey Stoner. Non solo conquistò il suo terzo riconoscimento iridato nel 2013, ereditando dall’australiano una Honda spettacolare, ma si confermò anche campione del mondo nell’anno successivo.

Nel 2015 ci si attendeva un MM93 al vertice assoluto, ma furono i due alfieri della Yamaha ad emergere in una sfida super appassionante. Valentino Rossi trovò il modo di accumulare punti nella prima parte di stagione per poi puntare ad una amministrazione nella seconda parte di campionato. La strategia stava anche per funzionare, ma di mezzo si infilò Marc Marquez.

Il fenomeno catalano fece di tutto per provocare il #46. A Malesia il punto più basso con il calcio rifilato da Rossi al rivale della Honda. Subì una pesantissima lezione con una penalità a Valencia che gli chiuse ogni sogno mondiale. Fu l’ultima chance per vincere il decimo riconoscimento, ma Lorenzo, protetto da Marc Marquez, festeggiò il suo quinto riconoscimento iridato. La grandezza di Rossi stava anche nel fatto di lottare per l’iride a 36 anni suonati. Vedremo se riuscirà una simile impresa a qualcun altro della griglia.

La confessione di Marc Marquez su Valentino Rossi

Al Dottore ancora non è andato giù l’atteggiamento dello spagnolo nel 2015. Discutendo di Rossi, in una intervista rilasciata ai microfoni di TalkSport, Marc Marquez ha speso solo belle parole per l’italiano. “Valentino Rossi è stato uno dei più grandi piloti – ha affermato l’ex Honda – il più grande pilota della MotoGP. È una grande leggenda. Giacomo Agostini è un’altra leggenda, Mick Doohan un’altra leggenda. Tutti i piloti che vincono un campionato sono super-piloti. Alcuni sono fortunati con gli infortuni, altri meno. Alcuni di loro hanno gestito meglio la situazione. E’ un onore vedere il mio nome tra queste leggende“.

“Per il momento non credo che eguaglierò il record di Rossi (9 mondiali, ndr) perché sono lontano dal mio livello. E non posso affrontare la prossima stagione dicendo: ‘Cercherò di vincere il Mondiale’. Sono già passati due anni dall’ultima volta che ho vinto una sola gara. Quindi, con questa statistica, non puoi dirti da una stagione all’altra: ‘Ora vinco il campionato’“. Nessuno nella storia della MotoGP ha vinto ad oltre 30 anni. Marc compirà tra qualche settimana 31 anni ed è stato molto franco, nonostante il contratto con Ducati.