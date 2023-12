Valentino Rossi, la figlia correrà in moto? Arriva una voce che ha del clamoroso

La carriera di Valentino Rossi in MotoGP si è chiusa da oltre due anni, ma ora c’è una novità che riguarda sua figlia. Ecco tutti i dettagli.

La carriera di Valentino Rossi in MotoGP è stata quella di una leggenda assoluta, che ha fatto il bello ed il cattivo tempo quando aveva la possibilità di gareggiare al massimo delle sue possibilità. Il suo ritiro, avvenuto il 14 di novembre del 2021 dopo l’ultima gara di Valencia, lo ha portato a lasciare un vuoto enorme e ad iniziare una nuova vita nelle auto, nelle quali sta facendo davvero molto bene.

Il pilota di Tavullia debutterà nel FIA WEC nel 2024, al volante della BMW M4 GT3 del team WRT, una sfida non da poco che sicuramente aumenterà ancor di più l’attenzione a questo campionato. Nel frattempo, Valentino Rossi si gode anche l’amore della sua famiglia, e si inizia anche a parlare di Giulietta per una carriera sportiva. Andiamo a vedere cosa sta accadendo e chi ne ha parlato.

Valentino Rossi, ecco le parole di una pilota uruguaiana

Sulle colonne di “AS“, è apparsa un’intervista molto interessante, che riguarda la pilota uruguaiana Patricia Pita, di 34 anni, che correrà per la seconda volta in carriera la Dakar, che scatterà in Arabia Saudita la prossima settimana. La ragazza ha l’obiettivo di fare bene ed ha parlato anche della figlia di Valentino Rossi, vale a dire la piccola Giulietta, citandola a proposito di quelle che sono state le sue difficoltà nel farsi strada nel motorsport. Infatti, per le donne è molto difficile inserirsi in un ambiente così maschile, ma lei ci è riuscita senza mai mollare la propria passione.

Ecco le sue parole: “Non ho iniziato in moto grazie a mio padre, visto che lui aveva tante paure. Prima di tutto perché non c’erano altre donne, poi anche per il lato economico. Aveva paura di vedere una ragazza, la più piccola dei suoi quattro figli, in un ambiente così mascolino. Ora però, mio padre mi sostiene in tutto e per tutto ed ha cambiato il modo di vedere le donne con il motorsport. Mi auguro che anche la figlia di Valentino Rossi correrà in moto, ed anche lei dovrà affrontare una cosa di questo tipo“.

La piccola Giulietta è nata il 4 di marzo del 2022, e ciò significa che presto compirà due anni. Di certo, è ancora presto per pensare di parlare di carriera e di futuro, ma è davvero assurdo pensare che nacque nel giorno delle prove libere del GP del Qatar, vale a dire le prime sessioni ufficiali in assoluto dopo l’addio alla MotoGP del pilota di Tavullia.

Nel motorsport non mancano le storie di padri che hanno visto i propri figli fare strada, come accaduto in F1 con Damon Hill e Nico Rosberg che hanno vinto i mondiali dopo i loro genitori, anche se ovviamente, per Giulietta non sarà così facile. Di certo, vedere che tante persone spingono per la sua presenza nel mondo delle corse le darà tanta fiducia quando sarà grande.