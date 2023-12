FIAT, spiata la nuova Panda: le immagini vi lasceranno senza parole (VIDEO)

Le linee della nuova FIAT Panda sono stato oggetto di tanti rumor in vista di un lancio che già sta facendo molto discutere.

La casa piemontese ha deciso di cambiar pelle. Il lancio in rapida successione della versione elettrica della 500 e delle proposte innovative 600, Topolino ed e-Doblò hanno già dato una immagine diversa alla FIAT. Il progressismo green farà rima anche con Panda, futura utilitaria best seller della gamma. Da sempre la city car ha lasciato un segno.

Il primo modello degli anni ’80 era un elogio al pragmatismo urbano. Un’auto squadrata, minimalista e, estremamente, versatile. In sostanza divenne un mito anche per la sua indistruttibilità, messa a dura prova da automobilisti che non avevano più nulla da chiedere quando nel nuovo millennio fu lanciata la nuova versione. Per quanto la seconda gen fosse un chiaro passo in avanti, la vettura non ebbe il medesimo impatto. Ci ha pensato la terza gen a tornare super popolare nelle sue varie versioni.

Con il tempo tutto è cambiato per la piccola di casa FIAT. Sono aumentate le dimensioni, le dotazioni e le motorizzazioni. Il minimalismo estremo ha lasciato spazio ad un visione di utilitaria. La sicurezza è stata messa in primo piano con una serie di aiuti alla guida. Ecco perché i prezzi sono aumentati e non di poco. Il resto è storia recente. La casa piemontese ha pensato di puntare sulla tecnologia elettrica, senza dimenticare le versioni termiche.

La nuova FIAT Panda, infatti, dovrebbe essere presentata in più varianti. Una delle più attese è proprio quella alla spina che dovrebbe portare milioni di automobilisti italiani a sceglierla. Il prezzo sarà determinante perché se dovesse uscire con la medesima quotazione della nuova 500 full electric sarà dura che prenderà spazio con la crisi attuali.

Le prime immagini della FIAT Panda

La vettura torinese è stata paparazzata in quello che sembra un container. In sostanza gli esperti di Gabetzspyunit, come riportato dal canale YouTube RonsRides, hanno intercettato la vettura camuffata e sono riusciti a scattare delle foto. Le dimensioni sembrano essere molto diverse rispetto a quella attuale. Appare quasi un B-SUV, ma è troppo presto per giungere a questo tipo di conclusione.

La tecnologia, del resto, sta rendendo tutte le vetture più grandi e un po’ più alte. Le utilitarie hanno cambiato volto rispetto al passato. Basti pensare anche alle nuove Mini. La FIAT è pronta è pronta a stupire. La nuova vettura è prevista al varco il prossimo 11 luglio 2024, giorno dell’anniversario dei 125 della casa degli Agnelli.

I rumor hanno subito paventato di una organizzazione produttiva nella fabbrica di Kragujevac in Serbia dove, sino al 2022, veniva costruita la FIAT 500L. La notizia è stata confermata anche in Serbia e rappresenterebbe un grosso smacco per la filiera produttiva interna. Il crossover 600 già viene prodotto a Tychy in Polonia insieme alla Jeep Avenger e al futuro SUV compatto di Alfa Romeo 100% elettrico Brennero. La FIAT Topolino, invece, è realizzata in Marocco per il legame con il prodotto PSA. Giudicate voi i primi scatti della Panda, ma la somiglianza con il Concept Centoventi è notevole.