Quanto costa la Mini più economica? Ecco i suoi prezzi

La Mini realizza auto molto interessanti, che di certo non si distinguono per dei prezzi bassi. Ecco la meno costosa di tutte.

Il prezzo delle auto al giorno d’oggi è in costante aumento, e ciò mette in seria difficoltà coloro che vogliono procedere ad un acquisto. Uno dei marchi più apprezzati sul mercato è la Mini, che ha sempre mantenuto uno stile inconfondibile nonostante i tempi che corrono, ma di certo non è un’auto per tutti.

Infatti, pur essendo compatta e semplice nella linea, la Mini ha dei prezzi molto elevati, come potrete vedere nelle prossime righe. A breve, infatti, vi mostreremo quello che è il modello più economico messo a disposizione dalla casa britannica al giorno d’oggi, che sicuramente vi farà girare la testa.

Mini, ecco quanto costa la più economica di tutte

La Mini più economica in assoluto è la Cooper 3 porte, che costa 27.300 euro nella sua versione base. Come dice il nome stesso, ha 2 porte per l’accesso al veicolo ed una che riguarda il portabagagli, che come dimensioni è piuttosto ristretto. L’auto è lunga soli 3,86 metri ed è una delle più compatte che potrete trovare sul mercato, ma ha comunque buone prestazioni.

La larghezza è di 1,73 metri, con altezza pari a 1,41 metri, che di certo non permette di avere dei comfort estremi a bordo, dove si può stare molto stretti. Il serbatoio ha una capienza di 40-41 litri, con 4 posti a sedere per chi vuole salire a bordo. L’ultima evoluzione di questo modello è arrivata ad inizio di quest’anno.

Tra le dotazioni di serie, la Mini Cooper 3 porte ha l’autoradio, il computer di bordo, il climatizzatore, 2 alette parasole posteriori ed il TeleServices. Quella che costa di meno ha l’allestimento base ed è chiamato Essential, con il prezzo massimo di 49.900 euro che viene toccato con l’allestimento John Cooper Works 1to6 Edition. Questa vettura è davvero magica.