L’antenna dell’auto e la sua funzione “nascosta”: scatta la sommossa sul web

L’antenna può diventare un clamoroso modo per vedersi sottratta la propria auto? Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore sul web dopo un video postato sui social.

Le auto stanno diventano un bene di lusso. Dopo la casa per gli italiani esiste la macchina, tuttavia i furti stanno diventando all’ordine dell’ora. Gli ultimi dati parlano chiaro e in Italia si tratta di un fenomeno in forte crescita dopo anni tranquilli, legati soprattutto alle restrizione per la pandemia da Covid-19.

I report forniti dal Ministero dell’Interno mettono in luce dei numeri devastanti. Le auto sottratte nel 2022 sono state 81.497, il 18,9% in più rispetto al 2021. Il 2023 rischia di essere da record sotto questo profilo. Tra le vetture più rubate c’è la FIAT Panda, anche perché è sempre in cima alle liste delle vetture più vendute in Italia.

Oltre ai veicoli FIAT, sono molto attenzionate dai malviventi anche le sorelle Ypsilon della Lancia e le Jeep Compass, rimanendo in tema Stellantis. Nella Top 10 figurano anche le Toyota, con la Rav4 che si è presa la scena e la Volkswagen Golf. Sul fronte dei ritrovamenti i dati sono più confortanti perché grazie alle tecnologie è più facile ricavare la posizione esatta dei veicolo, una volta sottratti dalla disponibilità dei proprietari.

Vi sono regioni, poi, dove i tassi di furto sono impressionanti. Nel Meridione, in particolar modo, poter acquistare un’auto nuova e lasciarla in strada è quasi impensabile. Sul lungo periodo furti o danneggiamenti sono quasi scontati in alcune zone. Vi sono, inoltre, anche altri pericoli. La tendenza ad usare strumenti hi-tech ha portato molti più furti rispetto al passato. La clonazione della chiave contactless che agevola l’azione, rappresenta la modalità di furto oramai più usata, essendo responsabile di 1 su 3 furti di Sport Utility Veichle in Italia. Lazio, Campania Puglia, Sicilia e Lombardia restano le aree più a rischio.

Auto, occhio all’antenna

Tutte le vetture presentano l’antenna con cui è possibile ascoltare la radio nell’abitacolo. L’utente skerdixx ha svelato una “funzione segreta ” che, inizialmente, ha lasciato tutti senza parole. Sulla piattaforma TikTok, ogni giorno, emergono nuovi improbabili influencer che provano a coinvolgere milioni di persone a fare azioni assurde nei propri veicoli.

In questo caso il protagonista ha voluto dimostrare che sarebbe stato possibile accendere e spegnere la propria macchina grazie all’uso dell’antenna sulla batteria. In sostanza, avvicinando la base dell’antenna al polo positivo della batteria, magicamente, l’auto si metterebbe in moto senza l’uso della chiave. Al contrario, avvicinando l’antenna al polo negativo la vettura addirittura si spegnerebbe in un lampo.

Se fosse vera la dimostrazione, probabilmente, tutte le auto con un’antenna lasciata sul tetto sarebbero state già rubate. E’ paradossale che molti siano cascati in pieno in questo tranello. I commenti sono, decisamente, la parte migliore. Tantissimi utenti, considerate le view, hanno deciso di dire la loro, smentendo con qualche simpatico commento l’utente che ha fatto una vera messa in scena. Purtroppo vi sono sempre più persone che non hanno nulla da fare e provano a prendere in giro online gli automobilisti. Vi lasciamo alle immagini perché risultano, veramente, esilaranti.