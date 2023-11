Che titolo di studio ha Michael Schumacher? Rimarrete a bocca aperta

Il pilota tedesco ha vinto 7 titoli mondiali e 91 GP in carriera in F1. In pochi conoscono il percorso scolastico di Michael Schumacher.

L’ex pilota della Scuderia Ferrari, nato il 3 gennaio del 1969, è cresciuto nella cittadina tedesca di Hürth. La famiglia aveva origini modeste, suo padre Rolf era un muratore ed insieme alla moglie Elisabeth gestivano una pista di kart. Michael è cresciuto a pane e motori, come si suole dire, dato che i genitori amministravano anche un ristorantino accanto al kartodromo.

Michael e Ralf sono cresciuti con gli stessi obiettivi, ovvero eccellere nel Motorsport. l percorso del Kaiser rimarrà nella storia del Cavallino. Sotto la Presidenza di Luca Cordero Di Montezemolo fu in gradò di conquistare 5 Mondiali di fila, mettendo in mostra un talento sopraffino. Un campione completo che persino nelle giornata storte era in grado di far parlare di sé.

In giovanissima età vinse già 2 riconoscimenti iridati in Benetton, diventando il nuovo volto della F1 dopo la scomparsa di Ayrton Senna nel 1994. Avrebbe potuto continuare a correre nel team guidato da Briatore o passare in McLaren, ma il tedesco abbracciò la sfida più ardua nel 1996, decidendo di porre le basi di una rinascita del Cavallino che, in Formula 1, non trionfava dal 1979.

L’ultimo a conquistare un titolo nell’abitacolo di una Rossa era stato Jody Scheckter. Michael e Ralf si allenarono duramente sulla pista di Kerpen, fino all’approdo nelle categorie a ruote scoperte e alla Formula 1. Michael ha scritto pagine indelebili del Motorsport, diventando un simbolo assoluto. Suo fratello seppe ritagliarsi uno spazio importante, riuscendo a conquistare podi e vittorie ma non lottando mai per un riconoscimento iridato.

F1, il titolo di studi di Michael Schumacher

Sul web vi sono fonti contrapposte sul percorso scolastico del tedesco. Al termine degli studi presso l’istituto tecnico, Michael approfondì i suoi interessi per le competizioni sportive, secondo quanto riportato sul sito delle storie dei personaggi più noti biografieonline.it. Secondo quanto riportato da Wikipedia, invece, il tedesco decise di lasciare la scuola anzitempo per dedicarsi anima e corpo ai motori.

In ogni caso il Kaiser è ritenuto uno dei più forti di sempre, non solo per i titoli mondiali ma anche per la sua straordinaria personalità . Poliglotta, promotore di mode e grande estimatore della vita a 360° ha rappresentato anche un esempio per i suoi figli. Il primo agosto del 1995 Michael sposò Corinna Betsch, ex fidanzata del pilota della Jordan Heinz-Harald Frentzen. La coppia ha avuto due figli: Gina Maria, nata il 20 febbraio del 1997, e Mick, nato il 22 Marzo del 1999.

Mick ha scelto di proseguire la strada già battuta dal padre e dallo zio Ralf, tuttavia non è riuscito ad affermarsi in F1. Ha trascorso 2 anni nel Team Haas dove non è stato appiedato al termine del 2022. Oggi ricopre il ruolo di terzo pilota nel team Mercedes. Abbiamo avuto anche il piacere di intervistarlo nelle scorse settimane. Ecco cosa ha rivelato il figlio d’arte in esclusiva ai nostri microfoni.