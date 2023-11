Peugeot mette all’angolo Jeep col nuovo SUV: costa appena 16mila euro

Le Peugeot sta lavorando ad un modello che punta a sfidare la Jeep ed altre vetture, con un SUV davvero pazzesco. Ecco ciò che sappiamo.

In casa Peugeot si pensa ad ampliare il mercato, e c’è un grande interesse per il settore dei SUV. Come ormai ben sappiamo, questo tipo di vetture sta conoscendo un periodo di forma eccezionale, con l’obiettivo che è quello di crescere ancora. Visto il grande successo, i costruttori stanno decidendo di uniformare la produzione, concentrandosi sui crossover e trascurando altre tipologie di vetture.

La Peugeot, inoltre, è uno dei marchi che si sta concentrando al massimo sulle auto ad emissioni zero, ed in questi ultimi giorni ha tolto i veli alla e208, ovvero la versione elettrica della compatta della casa francese. Nelle prossime righe, ci concentreremo su un modello che potrebbe nascere molto presto, e che punta a sfidare altre vetture in gran forma sul mercato.

Peugeot, ecco come potrebbe essere la 1008

In casa Peugeot c’è voglia di sfidare altri colossi delle quattro ruote, ed è per questo che è allo studio un nuovo SUV, che potrebbe debuttare già nel 2024. Stiamo parlando della 1008, che potrebbe entrare a far parte del Segmento B. Uno degli obiettivi potrebbe essere quello di sfidare la Jeep Avenger o la Fiat 600e, altre auto che comunque, come la casa del Leone, fanno parte del gruppo Stellantis.

I SUV, e ciò non è un mistero, stanno dominando la scena, ed i marchi investono sempre di più su questo tipo di veicoli. Secondo quanto sappiamo, la 1008 è un modello che sarà molto simile alla 2008, anche se sarà di dimensioni più compatte, come suggerisce il nome stesso. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, vediamo un primo render di questa vettura, e di certo le sue forme risultano molto interessanti.

Per quello che sappiamo, si tratterà di un SUV di dimensioni contenute a cinque porte, con lunghezza di 4,15 metri più o meno, mentre l’abitacolo lascerà spazio per cinque passeggeri. Secondo quanto emerge, la 1008 sarà posizionata, nella gamma, tra la 208 ed il SUV 2008, che è più lungo di circa 15 centimetri, e che, in generale, ha assunto nel corso del tempo delle forme sempre più muscolose.

La vettura adotterà la piattaforma modulare CMP, condivisa con altri SUV di piccole dimensioni del gruppo Stellantis, come la Opel Mokka o la DS 3 Crossback. Uno degli aspetti che più interessa gli appassionati è ciò che riguarda la gamma di motori, che dovrebbe limitarsi alla sola unità a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri, che è disponibile nelle versioni da 75, 100 e 130 cavalli di potenza massima, mentre la Peugeot ha deciso di rimuovere il diesel.

Delle buone notizie riguardano il prezzo, che dovrebbe essere compreso tra i 15.000 ed i 21.000 euro, mentre non mancherà una variante elettrica. In particolare, si dovrebbe chiamare e-1008, e verrà equipaggiata da un motore elettrico da 136 cavalli, rivelandosi la più potente in assoluto. Dunque, non ci resta altro da fare se non aspettare novità importanti, su un modello che sta già facendo sognare gli amanti del marchio francese.