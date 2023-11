Ferrari, vuoi lavorare a Maranello? Adesso c’è l’occasione della tua vita

La Ferrari è un mito in cui tutti sognano di entrare a lavorare, ed ora c’è una grande possibilità. Ecco cosa c’è da sapere.

Il 2023 si sta per chiudere in maniera trionfale per la Ferrari, che sul fronte delle vendite non ha assolutamente rivali nel suo settore. La casa di Maranello potrebbe sfondare il miliardo di euro di utile netto sfiorato lo scorso anno, dal momento che le proiezione danno dei dati sulle vendite ancor più elevati, con una posizione di forza che è stata consolidata su tutti i mercati, sino addirittura a crescere in molte parti del mondo.

A Maranello c’è un solo problema in questo momento, che si chiama F1. Da ben 15 anni la Ferrari non vince nulla, e viste le premesse, è ovvio che ancora per molto tempo occorrerà inseguire gli avversari. Molti giovani vogliono avere la loro occasione a Maranello, ed ora vi diciamo che sarà possibile esaudire il vostro desiderio. La casa modenese è infatti a caccia di giovani talenti.

Ferrari, ecco perché ora ci puoi lavorare sul serio

La Ferrari è un’azienda in continua crescita, che è pronta a sfruttare il momento molto positivo dal punto di vista delle vendite per aumentare ancora il proprio personale. Infatti, sono previste ben 250 assunzioni, cosa che era già stata anticipata dal CEO Benedetto Vigna. La casa di Maranello è a caccia di talenti, e per il momento, non è stato specificato se le nuove risorse andranno ad occuparsi della gestione sportiva o del settore prodotto, lavorando sulle supercar.

Inoltre, a Maranello si è deciso di dare il via ad un programma davvero da applausi, ovvero quello che riguarda una serie di check-up medici per dipendenti e familiari, la Formula Benessere che ha l’obiettivo di salvaguardare la salute di chi lavora per il Cavallino, ma anche per parenti e figli minorenni, con la sezione Formula Benessere Junior. In sostanza, ci sarà la possibilità di sottoporsi a delle visite assolutamente gratuite in un nuovo ambulatorio, che è in fase di costruzione e che presto sarà aperto a Maranello. Dunque, dal punto di vista societario le cose vanno alla grande e si punta a cresce sotto ogni punto di vista, ed ora c’è una grande scelta per gli aspiranti lavoratori.

A Maranello è possibile fare un’esperienza a dir poco unica per chi ama le auto, visto che parliamo della casa automobilistica per eccellenza, di un vero e proprio mito venerato in tutto il mondo. Una delle cose che la Rossa deve fare per tornare al top anche in F1 è proprio quella di investire sui giovani, farli crescere in un bell’ambiente e riuscire a portarli davanti a tutti.

Al giorno d’oggi, questo mondo è dominato dagli inglesi, che lavorano con molte meno pressioni e che sono ben organizzati sul fronte aziendale. Nel settore motorsport, dove serve più ricerca e sviluppo, il Cavallino è nettamente indietro, e servirà un duro lavoro per cercare di tornare ai livelli del passato. L’investimento su giovani risorse, di certo, può fare la differenza in tal senso.