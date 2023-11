La passione segreta di Walter Mazzarri: è un bolide italiano

E’ notizia recentissima la nuova chance che avrà Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Ecco l’auto che ha testato e di cui si è innamorato.

Mazzarri sarebbe pronto al ritorno sulla panchina occupata in questo inizio di stagione da Rudi Garcia. La sua prima esperienza sotto l’ombra del Vesuvio iniziò il 6 ottobre 2009, dopo 6 giornate, al posto dell’esonerato Donadoni e terminò alla fine della stagione 2012-2013 quando fu ufficializzato il suo passaggio all’Inter. La dimensione del San Paolo, oggi ribattezzato Maradona Stadium, è unica.

L’allenatore toscano sulla panchina del Napoli fece faville, portando il Napoli costantemente in Champions League ed esaltando i suoi migliori interpreti, come Lavezzi, Cavani e Hamsik. Non solo il tecnico fu straordinario nel trovare la quadra con il suo attacco atomico, ma riuscì anche a trasformare dei giocatori di fascia media in autentici trascinatori.

L’esonero di Garcia era nell’aria già nella precedente pausa per le nazionali. Il francese non è riuscito a vincere mai 3 gare di fila, alternando prestazioni convincenti a passaggi a vuoto allarmanti. La sconfitta interna contro l’Empoli è stata l’ultima goccia e l’allenatore francese percepirà lo stipendio soltanto sino al 30 giugno 2024, e non fino al 2025. Guardate con che auto va in giro il bomber del Napoli Victor Osimhen.

Nonostante un contratto biennale, c’era una opzione che è risultata decisiva. De Laurentis aveva già previsto tutto e ha vagliato l’ipotesi anche con 2 ex bianconeri, Conte e Tudor. Entrambi hanno chiesto garanzie sul futuro. A quel punto Mazzarri che ben conosce il Presidente del Napoli ha deciso di accettare un accordo da traghettatore sino al termine della stagione in corso. Se dovesse riuscire ad ottenere risultati di spessore, avanzando in Champions League e guadagnandosi una posizione tra le prime 4 della Seria A, potrebbe anche prolungare il suo sodalizio con la squadra campana.

La passione per le auto di Mazzarri

L’ex allenatore dell’Inter, oltre al successo provato sul rettangolo di gioco, vanta anche una certa esperienza al volante di supercar. Avete capito bene, il toscano è stato protagonista di un test drive eccezionale in cui si è innamorato di un modello di Maserati elegantissimo. L’incontro tra Mazzarri e la GranTurismo S 4.7 Automatica è avvenuto a Rapallo.

Il tecnico ha provato forti emozioni alla guida del bolide con il V8 di 4.7 litri. La Maserati GranTurismo S Automatica è stata disegnata da Pininfarina ed è stata costruita sul pianale della Quattroporte che aveva lanciato il nuovo stile della casa del Tridente. Il motore è Ferrari, si tratta di un V8 con basamento in alluminio e silicio accoppiato a un cambio automatico sequenziale a sei rapporti oppure a un robotizzato DuoSelect sempre a sei rapporti.

Le performance dichiarate dalla casa emiliana parlano di 285 km/h di top speed e una accelerazione 0/100 km/h in 5,2 secondi. Il tecnico nell’esperienza a Milano ha scelto per l’affidabilità del brand Volvo. Ai tempi del Torino, invece, ricevette una Suzuki Swift 1.0 Boosterjet Hybrid S in edizione speciale.