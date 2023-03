Victor Osimhen, avete visto con che auto va in giro? Costa un patrimonio

Il fenomeno nigeriano del Napoli ha scelto una vettura di prestigio. Victor Osimhen ha dimostrato di avere un gran gusto, oltre che uno spettacolare fiuto del gol.

E’ l’attaccante del momento, Victor Osimhen è il capocannoniere della serie A. Il nigeriano, arrivato dal Lille, dopo annate condizionate dai problemi fisici, si è imposto nel campionato italiano. Il numero 9 è il trascinatore del Napoli in questa annata strepitosa. La squadra allenata da Luciano Spalletti ha comandato sin dalle prime giornate di serie A in cima alla classifica, facendo impazzire i competitor.

In pochi si aspettavano un campionato del genere dopo i patemi degli scorsi anni, ma Victor ha sempre dimostrato di essere un attaccante dal grande cuore e con immense ambizioni. In caso di terzo scudetto del Napoli le voci sul suo eventuale passaggio ad un top club europeo si faranno sempre più insistenti. Intanto, il calciatore africano si sta godendo il miglior periodo della sua carriera nel caldissimo contesto partenopeo.

Il nativo di Lagos ha dimostrato di avere anche un certo gusto in materia di auto, scegliendo uno dei modelli più iconici della storia della Mercedes. Tantissimi calciatori, negli ultimi tempi, hanno iniziato ad acquistare SUV di lusso, principalmente Lamborghini Urus o altri veicoli di brand top. Victor ha preferito la robustezza teutonica dell’iconica 4X4 della Stella a tre punte.

La speciale Mercedes di Osimhen

A rendere molto visibile la vettura è la colorazione azzurra che fa molto tifoso del Napoli, oltre che fiero rappresentante. La classe G è considerata una delle auto più affidabili al mondo, anche grazie ad un’impostazione telaistica che, negli anni, è stata perfezionata ma rimanendo fedele al concetto originale. Il frontale dell’auto è imponente, come vedrete nel video in basso, dove alcuni tifosi celebrano il grande campione africano ed inquadrano l’ampia griglia della Mercedes.

Un’auto alta, con sospensioni ad assale rigido che farebbe impallidire anche una Jeep. Oltre ad essere un mezzo irrefrenabile nell’off-road, grazie ad una potenza bruta, è performante anche sulle strade di tutti i giorni. Per solidità può essere paragonata solo ad una Hammer. La prima versione fu lanciata nel 1979 con un cambio manuale a quattro marce, solo successivamente vennero montate trasmissioni con più marce.

Sulla base dei traguardi raggiunti dal primo modello, la casa di Stoccarda decise, saggiamente, di non rivoluzionare la linea dell’auto. La classe G fu aggiornata, migliorata dal punto di vista tecnologico, ma il concetto di base è rimasto fedele a sé stesso, diventando il suo vero punto di forza.

La potenza bruta della Classe G

L’auto, nel corso delle varie generazioni, è diventata sempre più comoda e all’avanguardia. L’ultima serie della 4×4 tedesca può fregiarsi di un motore 4.0 V8 a benzina turbocompresso da 421 CV o per i più coraggiosi un 585 CV, oppure un 2.9 turbodiesel a sei cilindri con 286 o 330 cavalli. Il modello AMG è, assolutamente, per cuori forti.

L’auto del calciatore del Napoli presenta la tintura China Blue, un omaggio dovuto alla città di Napoli. Il suo motore V8 sprigiona 421 cavalli di potenza, mentre il prezzo, salvo accordi particolari tra il bomber azzurro e la casa teutonica, si aggira sui 140.000 euro, a seconda dell’allestimento. Un costo da capogiro, ma considerato lo stipendio milionario del campione, assolutamente, alla portata delle sue possibilità. L’auto di Totti costa più di un appartamento.

@corrieredellosport Osimhen, scatena i tifosi con la sua Mercedes azzurra come il Napoli. L’attaccante è stato incrociato per strada da un guppo di tifosi, che l’hanno riconosciuto dal suo SUV, una Mercedes Classe G, diventato riconoscibile dalla livera azzurra come la maglia del Napoli 🔵 #corrieredellosport #osimhen #napoli ♬ suono originale – Corriere dello Sport

Per alcuni la scelta della tinta può essere un po’ pacchiana, ma il ragazzo di Lagos è molto estroso. Di sicuro non passa inosservato tra le vie di Napoli. I tifosi non fanno fatica ad intercettarlo, come si evince da questo video pubblicato da Corriere dello Sport sul canale TikTok.