Verstappen su una Ferrari? Ora i tifosi iniziano a sognare

Max Verstappen è il sogno di tanti tifosi della Ferrari, ed ora c’è davvero motivo di pensare che qualcosa possa muoversi. Ecco perché.

Il dominio di Max Verstappen sulla F1 odierna è fin troppo marcato, con il Circus che si sta interrogando su quello che sarà il suo futuro. Dopo il boom di ascolti che si era generato nel biennio passato, il 2023 ha segnato un netto calo per via della disputa di una stagione noiosa e scontata, con il campione del mondo che, sin dalla prima gara, aveva fatto capire che non ci sarebbero state speranze per la concorrenza.

L’olandese è perfetto in ogni situazione, ed in molti si divertono ad immaginare quello che potrebbe essere il suo futuro. Una prospettiva interessante sarebbe senza dubbio un passaggio in Ferrari, nello stile di ciò che fece Michael Schumacher tra il 1995 ed il 1996. Il campione tedesco lasciò la Benetton con la quale stava dominando la scena, passando a Maranello per risollevare il Cavallino.

Ovviamente, con lui arrivarono tecnici di valore quali Ross Brawn e Rory Byrne, ed è ciò che Super Max potrebbe fare in futuro. Verstappen in Ferrari, assieme ad una figura come Pierre Wache ed altri tecnici, potrebbe seriamente pensare di dire la sua anche al volante della Rossa, che attualmente versa in una situazione davvero nera. La notizia che arriva dal Mugello ha fatto gasare gli appassionati.

Verstappen, ecco cosa sta succedendo al Mugello

La F1 si sposta verso Las Vegas, dove Max Verstappen vuole proseguire la sua stagione da record. Nel fine settimana di pausa tra Interlagos e la tappa americana, il campione del mondo si è recato al Mugello, mettendosi al volante di una Ferrari. La notizia è stata riportata dalla “Blick“, ma dobbiamo subito affermare come non ci siano rumor di mercato dietro a questo episodio, dal momento che si è trattato di un test su una vettura che nulla ha a che fare con la F1.

Infatti, Super Max si è messo ad allenare Thierry Vermeulen, figlio del suo manager Raymond, che corre con la 296 GT3 nel Fanatec GT World Challenge, che ha chiuso al quarto posto il campionato assieme al compagno Albert Costa in questo 2023, con il team Emil Frey Racing. Il 21enne olandese si è diviso tra questo impegno, che ha fruttato anche diversi arrivi a podio nel finale di stagione, e quello nel campionato DTM, dove corre con la stessa vettura.

Verstappen si è messo al volante di questa vettura, ed ha così commentato il suo ruolo di driver coach: “Sono molto felice di poter dare una mano a Thierry. Siamo come una grande famiglia ed anche io sono un grande amante delle corse GT, oltre che di quelle online“. Il padre di Vermeulen ha affermato che suo figlio non punta alla F1: “La F1 non è un obiettivo per noi, ne staremo alla larga, ci sono tante altre corse interessanti“.

Ricordiamo che Super Max ha spesso palesato la volontà di non correre in F1 troppo a lungo, con il sogno di partecipare presto alla 24 ore di Le Mans. C’è la seria possibilità che l’olandese, in un futuro non troppo lontano, pensi a questa prospettiva in modo serio, ricordando che la Ferrari vi partecipa in classe regina con la 499P. Sognare, a volte, non costa proprio nulla.