F1, GP Las Vegas: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 va in scena a Las Vegas, dove tornerà dopo un’assenza di oltre 40 anni, su una pista nuovissima. Ecco gli orari per seguire la gara.

Il mondiale di F1 si sposta a Las Vegas, per il penultimo appuntamento di una stagione che non ha mai avuto senso di esistere. Max Verstappen ha dettato legge sin dai test di Sakhir, senza mai dare scampo alla concorrenza. Quella del Nevada è una tappa inedita, nel quale ci auguriamo di vedere qualche colpo di scena imprevisto, che ci regali una corsa che possa essere diversa dal solito.

Di base, c’è già un cambiamento importante rispetto alle gare tradizionali. Infatti, si corre al sabato sera e non alla domenica, anche se per noi in Europa non cambierà troppo. Infatti, il via ci sarà alle 07:00 di mattina per noi, come accade per le gare asiatiche o l’Australia. Detto questo, si tornerà a correre a Las Vegas, dove la F1 aveva già corso nel 1981 e nel 1982 su un tracciato del tutto differente, ovvero quello del Caesars Palace, ricordato da tutti come una delle più brutte piste della storia.

Nella prima occasione vinse Alan Jones al volante della Williams-Ford, nelle vesti di campione del mondo in carica. Nel 1982 la gara fu decisiva per assegnare il titolo, che andò a Keke Rosberg sulla Williams, mentre la gara venne vinta da Michele Alboreto, sulla Tyrrell-Ford. Di certo, quello di Las Vegas non è ricordato come uno degli appuntamenti più memorabili, dal momento che si correva nel parcheggio dell’hotel, mentre ora l’impianto è del tutto differente.

F1, ecco le informazioni e gli orari televisivi

La F1 tornerà a Las Vegas a 41 anni dall’ultima volta, su un tracciato nuovissimo, il Las Vegas Strip Circuit. Esso misura ben 6,201 metri, con 17 curve, ed è situato in località paradise. Uno dei grandi problemi potrebbe essere rappresentato dal grande freddo, dal momento che la città più importante del Nevada è situata, come saprete, in mezzo al deserto, e si misurano grandi sbalzi termici.

Durante le giornate le temperature sono più che piacevoli, attorno ai 20 gradi, ma secondo quello che è previsto, alla sera si arriverà anche a 3-4, una sfida non da poco per le gomme Pirelli. Qualche giorno fa, Ross Brawn, uomo forte dal punto di vista tecnico della F1, ha ammesso che l’organizzazione non ha pensato alla possibilità che potesse fare così freddo, affermando che si attende comunque di vedere un evento strepitoso, che non ha eguali sulla faccia della terra.

Possiamo dire che queste parole, così come sono state pronunciate, ci fanno ben capire quanto lo show sia l’elemento da ricercare, non ciò che accade in pista in sé e per sé. Fa molto discutere l’uscita dei box, che è una sorta di curva a gomito che spedisce in piena traiettoria con le vetture in pista coloro che escono dalla pit-lane, ed è probabile che anche questa trovata sia stata pensata per aggiungere ancor più caos.

La pista di Las Vegas regalerà, senza alcun dubbio, uno spettacolo unico, visto che è dominata da lunghi rettilinei e da poche curve, con la Ferrari che proprio per questo potrebbe essere candidata ad un buon risultato. Le vetture del Cavallino hanno anche una livrea dedicata all’evento, con i tifosi che si augurano di vedere, almeno per una volta, una buona gara.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

Orari TV GP Las Vegas su SKY

Venerdì 17 novembre

Prove libere 1

05:30-06:30

Prove libere 2

09:00-10:00

Sabato 18 novembre

Prove libere 3

05:30-06:30

Qualifiche

09:00-10:00

Domenica 19 novembre

Gara

07:00

Orari TV GP Las Vegas su TV8

Sabato 18 novembre

Qualifiche

11:45-12:45 in differita su TV8

Domenica 19 novembre