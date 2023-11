Honda, novità clamorosa all’EICMA: un modello ha stupito i fan

La casa di Tokyo ha presentato dei modelli spettacolari in occasione della Kermesse meneghina. Ecco un gioiello che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La CRF1100 L Africa Twin ES 2024 è la versione più sofisticata della gamma e si differenzia per le sospensioni Showa EERA (Electronically Equipped Ride Adjustment) a controllo elettronico delle tarature, con la possibilità di regolare il precarico molla in movimento, e per il cambio DCT e il cerchio da 21 pollici.

Il modello da cui trae ispirazione è un masterpiece. Manopole riscaldabili e la presa da 12 V sul cupolino sono di serie. Le sospensioni Showa EERA di serie sulla ES sono un concentrato di tecnologia, offrono la stessa escursione del modello. Lo standard dotato di sospensioni meccaniche e il sistema adegua lo smorzamento idraulico in compressione ed in estensione sulla base della velocità di escursione.

Gli adattamenti avvengono in tempo reale processando informazioni provenienti da tre unità di controllo: velocità della moto (dall’ ECU), posizione ed assetto (dalla piattaforma inerziale IMU) e il comportamento della forcella (dal sensore di escursione). L’Africa Twin CRF 1100 L si presenta in due diversi allestimenti con caratteristiche ben precise.

Il primo standard e il secondo ES. Due moto gemelle diverse per le sospensioni. La standard è dotata di Showa pluriregolabili meccaniche, mentre la ES offre la più sofisticata Showa EERA (Elecronically Equipped Ride Adjustment) a controllo elettronico delle tarature, con la possibilità di regolazione del precarico molla anche in movimento, evoluzione della tecnologia.

Le caratteristiche di una Honda rivoluzionaria

Tradizione si, ma anche tanta tecnologia per dominare la strada. La versione in esame, infatti, presenta il suspension Control Unit che adatta il comportamento idraulico della sospensione in solo 15 millesecondi. Le modalità di intervento (Hard, Mid, soft e of – road) sono collegate ai 4 riding mode disponibili, nei due riding mode personalizzabili, il pilota può scegliere il precarico molla trai 24 disponibili, in modo da dare un taglio personalizzato all’assetto. Il peso a pieno è di 233 Kg, con il cambio DCT arriva a ben 244 Kg.

Una moto che può fare la differenza su ogni superfice e che esalta lo stile di guida. Si tratta di una moto vincente sul piano costruttivo perché riunisce sia il sentiment dei nostalgici con una frontiera tecnologica che vanta il massimo livello sul piano prestazionale. Un piacere di guida raggiunto anche da specifiche tecniche straordinarie. Date una occhiata al video in alto che abbiamo girato, in esclusiva, nello show milanese. Ecco anche tutte le novità presentate anche dall’Aprilia.

La versione ES, infatti, sia con cambio manuale che DCT, sarà disponibile da Novembre 2023, nelle seguenti colorazioni: Matt Ballistic Black Metallic,Tricolour: Pearl Glare White/Glint Wave Blue Metallic. Il prezzo sarà presto annunciato. Non ci resta che aspettare per scegliere in base allo stile di guida, ma la Honda non delude mai i propri appassionati.