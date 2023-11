EICMA 2023, spazio alle novità di casa Aprilia: nuova sportività al servizio di tutti

All’EICMA 2023 abbiamo avuto modo di osservare da vicino le novità in casa Piaggio, Aprilia e anche Moto Guzzi. Ecco cosa sta facendo sognare i fan.

Gli appassionati di moto si sono ritrovati a Milano Fiera per uno show da far stropicciare gli occhi anche ai non progressisti della tecnologia elettrica. Tra le novità più importanti, sempre del Gruppo Piaggio, c’è stata la presentazione di una moto sportiva autentica che ha ereditato dall’esperienza in pista un nuovo concetto di stradale.

L’Aprilia ha riflettuto su cosa i giovani di oggi avrebbero bisogno ora. La nuova gen necessita di nuovi stimoli e la casa di Noale ha pensato ad allargare il segmento delle moto per patente A2 con la RS 457, un bolide che unisce le caratteristiche top di due super modelli della storia della del brand, ovvero la RS 125 e la RS 660.

La 457, come potrete apprezzare in basso, ha una carena all’avanguardia e il silenziatore sotto pancia con scarico “2 in 1”, tratto distintivo della linea RS, ha lasciato tutti a bocca aperta. Con 45 CV per 175 kg la nuova moto italiana garantisce un piacere di guida estremo, con il migliore rapporto peso-potenza del suo segmento.

Le novità italiane all’EICMA 2023

Da sempre la casa di Noale ha spinto i giovani ad appassionarsi al magico mondo del motociclismo. Le vittorie in pista dei centauri come Biaggi e Rossi, nelle classi minori, hanno permesso al brand di ritagliarsi uno spazio di primo piano. Come ha spiegato il Marco Lambri, Responsabile del Centro Stile del Gruppo Piaggio, l’anima sportiva del gruppo, con l’Aprilia 457 darà un nuovo impulso ai giovani di tutto il mondo che vogliono divertirsi.

“Per i giovani che vogliono tornare a vivere un nuovo concetto di sportività – ha sancito Lambri – Mai come per questo modello del marchio Aprilia la forma è figlia della funzione, quindi delle prestazioni e sto parlando di aerodinamica, del comfort termico e dell’ergonomia. Sono moto pensate innanzitutto per le prestazioni, però delle performance che sono tornate a guardare un lato più umano. Le nuove generazioni non interpretano più la sportività come una volta e partendo dalla piattaforma 660, con la 457 Aprilia interpreta davvero in un modo innovativo questa sportività che si può vivere sia nell’uso quotidiano come nel weekend in pista“.

Il motore è un bicilindrico in linea DOHC frontemarcia raffreddato a liquido, con fasatura a 270°. Si è puntato tutto sull’alluminio, sfruttando il basamento del motore come elemento portante. La forcella a steli rovesciati da 41 mm di diametro e il mono sono regolabili nel precarico mentre l’impianto frenante è affidato a ByBre.

In un EICMA pienissimo c’è grande soddisfazione anche in Arturo Sansom, Product Marketing Manager di Moto Guzzi, per il lancio della Guzzi V85 che si evolve. Si tratta di una moto di successo che per il 2024 riceve l’aggiornamento che tutti i fan aspettavano. “Ha tantissime novità, partendo proprio dall’idea di gamma che ora ha tre varianti con la nuova 85 Strada con cerchi in lega, pensata per quei clienti Adventure, che non è interessato ad andare a off-road ma vuole una moto confortevole per turismo stradale“. Inoltre, all’EICMA sono appare anche le varianti TT e la Travel.