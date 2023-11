BMW sconvolge il mercato, no a benzina ed elettrico: la decisione è una rivoluzione clamorosa

Il marchio BMW è molto improntato sulle nuove tecnologie, ed ora è arrivata una decisione che sconvolge tutto. Ecco cosa hanno deciso.

Siamo in una fase ricca di novità per il mondo delle quattro ruote, con le tecnologie che si susseguono di anno in anno. La BMW è pronta per testare una nuova serie di batterie allo stato solido, nel tentativo di abbassare i costi di produzione dell’auto elettrica, aumentando l’efficienza e le prestazioni. Tra le grandi case, il marchio di Monaco di Baviera è uno di quelli che sta spingendo più di tutti sul settore delle emissioni zero, come ha confermato anche la gamma presentata poco tempo fa.

Al Salone di Monaco di Baviera, nel quale la casa dell’elica giocava in casa, è stata svelata la gamma Vision Neue Classe, basata su delle vetture che si caratterizzano per due aspetti: si punta su una tecnologia molto all’avanguardia, ma anche su un design sobrio, senza troppi eccessi, che salvaguardi le forme delle vetture e che le renda solamente efficienti.

La BMW, tuttavia, sta guardando anche oltre all’elettrico, puntando sull’idrogeno come vedremo tra poco. Infatti, al momento si vede solo l’elettrico come soluzione al problema dell’inquinamento, ma i test su questa fonte di mobilità sono in corso e vanno avanti a gonfie vele. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che sta preparando la casa tedesca per il suo futuro.

BMW, ecco qual è la prossima mossa di mercato

Tra benzina ed elettrico, la BMW ha deciso di frapporre anche una diversa tecnologia, ovvero l’idrogeno. Infatti, sono partiti i test della iX5 Hydrogen, una concept car che, apparentemente, è identica al famoso SUV, ma che sotto il cofano nasconde dei segreti davvero notevoli. La vettura è stata sviluppata tramite la presenza di pile a combustione, di derivazione Toyota, dispositivi elettrochimici che combinano l’idrogeno, stoccato in bombole, all’ossigeno che proviene dall’ambiente esterno. Non c’è una vera e propria combustione, e ne nasce della corrente che viene utilizzata per alimentare il motore elettrico, con vapore acqueo senza emissioni che esce dal tubo di scarico.

La iX5 Hydrogen, che è stata testata da “AlVolante.it“, è una vera e propria rivoluzione, ma per il momento è solo una Concept Car, che presto potrebbe diventare qualcosa di più. Pensate che la sua potenza massima tocca i 400 cavalli, il che significa che il sistema a pile di combustione funziona a meraviglia dal punto di vista delle performance. Va segnalato anche un elemento fondamentale, ovvero i serbatoi in plastica rinforzata con fibra di carbonio che stoccano i 6 kg di idrogeno, unite al motore elettrico che danno modo al motore di funzionare.

Dunque, la BMW sta tenendo banco con nuove tecnologie, anche se l’idrogeno ha un grande problema che sta nei costi di produzione ed anche di ricarica dell’energia. Su questo fattore c’è tanto da lavorare, e l’elettrico è in chiaro vantaggio, ma la casa tedesca ha un piano preciso per crescere in fretta. Non saremmo sorpresi nel vedere grandi novità nel prossimo futuro su queste vetture.