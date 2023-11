Dove viene costruita la Haas? Il luogo è molto vicino a noi

La Haas corre in F1 da ormai diversi anni, ed è molto legata al nostro paese. Ecco il luogo in cui viene prodotta la vettura del team USA.

La F1 non accoglie nuovi concorrenti da parecchi anni, e l’ultimo ad essere entrato è stata la Haas, che fece la prima apparizione nel 2016. Il debutto fu un successo con il sesto posto ottenuto da Romain Grosjean al Gran Premio di Australia, che fece davvero ben sperare. I primi anni sono stati molto positivi, con il risultato migliore che è stato raggiunto nel 2018, con un grande quinto posto maturato nella classifica costruttori.

Grosjean e Kevin Magnussen furono protagonisti di una stagione a dir poco esaltante, con un quarto ed un quinto posto ottenuti in Austria come miglior risultato. A quel punto, il team diretto da Gunther Steiner pareva pronto per il definitivo salto di qualità, utile per attestarsi come prima forza dopo gli inarrivabili top team, ma proprio in quel momento si fermò la crescita della squadra statunitense, che ha iniziato un lento ed inesorabile declino.

Dopo un 2019 fatto di tanti alti e bassi, la Haas è sprofondata nel biennio 2020-2021, a causa del crollo della power unit Ferrari che la equipaggiava, finendo nei bassifondi della classifica. L’anno peggiore è stato sicuramente il 2021, quando non è stato conquistato neanche un punto. Prima della rivoluzione tecnica del 2022, Steiner ed i suoi uomini decisero di non presentare una monoposto aggiornata nel 2021, costringendo la nuova coppia di piloti, formata da Mick Schumacher e Nikita Mazepin, a remare nelle retrovie.

Il 2022 era visto come l’anno del riscatto, ed infatti i segnali positivi non sono mancati. Magnussen ha chiuso quinto in Bahrain dopo essere stato richiamato per sostituire Mazepin, licenziato dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina, ed è andato a punti in tante altre occasioni. Mick è entrato in top ten a Silverstone ed in Austria, ma non è mai riuscito a tenere il passo del danese, che ha anche stampato una splendida pole position in Brasile, sul tracciato di Interlagos.

Tuttavia, i progressi del 2022 non sono stati confermati nel 2023, con il team americano che è ora ultimo nel mondiale costruttori. Nico Hulkenberg, che ha preso il posto di Mick Schumacher, ha detto chiaramente che di questo passo non si potrà pensare di competere, e che serve un cambio di rotta in chiave futura. Al momento, questa squadra non ha i mezzi per competere.

Haas, le monoposto nascono proprio in Italia

La Haas è un team che corre con licenza statunitense, ed ha la sua sede principale, come azienda, a Kannapolis, in Carolina del Nord. Infatti, si tratta di una realtà che corre nella Nascar ed in tanti campionati americani, che nel 2016 ha deciso di entrare in F1 per provare a dire la sua. Tuttavia, la monoposto non viene affatto realizzata in America, ma tutto viene fatto in Italia.

Infatti, la vettura viene realizzata ed assemblata a Varano de’ Melegari, in provincia di Parma, nella regione dell’Emilia-Romagna. Il telaio è infatti fabbricato dalla Dallara, azienda situata proprio in quella parte d’Italia, che da sempre ha un importante accordo con la squadra diretta da Gunther Steiner, e che collabora anche con la Ferrari per il posizionamento della power unit e degli altri elementi che sono forniti dalla casa di Maranello.

La Haas ha sempre avuto i motori dalla Ferrari, ed in molti casi è stato considerato un secondo team della Scuderia modenese, con le monoposto che, nelle forme, ricordano quelle del Cavallino. La speranza è che il futuro possa essere migliore per questa piccola realtà, che da troppo tempo è in difficoltà e che deve cercare di rialzarsi se vuole continuare ad avere un senso in questa categoria.