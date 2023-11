Moto2 e Moto3: Acosta è campione del mondo, Aldeguer e Veijer fanno festa

Pedro Acosta è il nuovo campione del mondo della Moto2, dopo una stagione dominata. Le gare vengono vinte da Fermin Aldeguer e Collin Veijer.

Il primo verdetto del Motomondiale targato 2023 è arrivato al Gran Premio della Malesia, con Pedro Acosta che si è laureato campione del mondo della Moto2. Per il rider iberico si tratta del corononamento più giusto dopo una stagione nella quale non ha avuto rivali, anche se l’avvio non era stato semplice. Tony Arbolino aveva condotto il mondiale sino all’inizio dell’estate, dimostrando di poter tenere testa a questo fenomeno.

Tuttavia, l’italiano poi non si è più visto, lasciando allungare Acosta che è così diventato campione della Moto2 con due gare di anticipo. Per lui, come ben sappiamo, ci sarà ora la sfida più difficile, quella della MotoGP, che lo vedrà protagonista nel 2024 con la KTM del team GasGas. La gara è stata vinta da un’altra promessa spagnola, mentre in Moto3 è tutto ancora molto aperto.

Moto2, Pedro Acosta sul tetto del mondo

Per la Moto2 il Gran Premio della Malesia è stato garanzia di spettacolo, con il successo di tappa che è andato a Fermin Aldeguer. Si tratta del secondo successo consecutivo del rider iberico, il terzo in campionato, sicuramente un bel biglietto da visita considerando che, secondo la stampa spagnola, è anche in lizza per una sella ufficiale in Honda in MotoGP, per andare a sostituire Marc Marquez.

Al momento, questo sembra uno scenario estremo, anche se i risultati in pista stanno in parte giustificando quella che sarebbe una vera e propria scommessa. Tuttavia, la scena è tutta per Pedro Acosta, che si è preso anche il titolo della Moto2, a soli due anni di distanza da quello della Moto3. L’ultimo ad imporsi in entrambe le classi era stato Alex Marquez, che poi in MotoGP non ha avuto questa gran fortuna, almeno sino ad ora.

Il podio è stato completato da un ottimo Marcos Ramirez, con Ai Ogura e Jake Dixon a seguire. Non si è visto Tony Arbolino, mestamente decimo al traguardo, in una gara che è stata la perfetta fotografia della sua triste seconda parte di stagione. Ritirato il nostro Celestino Vietti, nella speranza che la prossima stagione possa essere più fortunata per i piloti italiani.

Moto3, Collin Veijer detta legge a Sepang

Il Gran Premio della Malesia di Moto3 è stato vinto da Collin Veijer, il quale ha beffato sul traguardo Ayumu Sasaki. Tra i due c’è stata una splendida sfida, che ha visto prevalere l’olandese per appena 66 millesimi sulla linea del traguardo, in un duello intenso e spettacolare. Jaume Masia si è preso il podio con il terzo posto, davanti ad Ivan Ortolà e David Munoz.

Masia si conferma in testa al mondiale, con 246 punti contro i 233 di Sasaki ed i 205 di David Alonso. Del tutto crollato Daniel Holgado, che aveva condotto per gran parte della stagione, ormai quasi fuori dai giochi con 205 punti, mentre Deniz Oncu ne ha 195. Lo spettacolo della Moto3 andrà avanti sino al gran finale, ed è molto difficile fare dei pronostici. Prossimo appuntamento a Losail domenica prossima.