Moto2 e Moto3 GP Thailandia, Gara: Aldeguer ed Alonso dominano la scena

Nella notte italiana si sono svolte le gare di Moto2 e Moto3, con Fermin Aldeguer e David Alonso al top. Ecco com’è andata.

Il Gran Premio di Thailandia della Moto2 non ha permesso a Pedro Acosta di chiudere i conti mondiali, ma ora gli basterà davvero una formalità per farlo a Sepang, al prossimo appuntamento. La gara è stata vinta da un grande Fermin Aldeguer, che è stato velocissimo per tutto il fine settimana, portando a casa il bottino pieno.

Acosta ci ha provato ma si è dovuto accontentare della piazza d’onore, dimostrando di saper fare anche il ragioniere e di non pensare solo al risultato di tappa. Il podio è stato completato da Somkiat Chantra, ovvero dall’idolo locale, protagonista di un gran bel fine settimana davanti al suo pubblico.

In Moto3 ha trionfato David Alonso, ed in questa classe è davvero tutto aperto per il titolo mondiale. Il giovane talento ha battuto la sorpresa del giorno, ovvero Tayo Furusato, con Collin Veijer che ha completato il podio. Se in Moto2 tutto è ormai deciso, nella classe inferiore ci sarà grande battaglia sino alla fine per il mondiale.

Moto2 e Moto3, ecco cosa è successo a Buriram

La Moto2 è una categoria ormai decisa per ciò che riguarda i giochi mondiali, con Pedro Acosta che ha 300 punti, seguito dai 237,5 di Toni Arbolino. Tornando alla Moto3, Jaume Masia ha confermato la testa con 230 punti, ma la battaglia è davvero accesa e ci sarà sicuramente spettacolo sino alla fine.

Ayumu Sasaki segue da vicino a quota 213. Davi Alonso si rimette in corsa per il titolo e sale a 205 punti, assieme ad un Daniel Holgado che pare davvero in caduta libera. Anche Deniz Oncu va considerato in lizza, visto che paga 39 lunghezze dal leader iridato. Prossimo appuntamento per Moto2 e Moto3 a Sepang tra due settimane.