Leclerc preso in giro da Ryanair? Ennesima stangata per il monegasco

Charles Leclerc ha vissuto un altro week-end terribile in Brasile, accusando un ritiro prima del via. La Ryanair ci ride su.

L’incubo in casa Ferrari non sembra avere fine, con Charles Leclerc che non ha preso il via del GP del Brasile. Il monegasco ha pagato un problema che non è stato meglio specificato dagli uomini di Maranello, che lo ha mandato a sbattere nel corso del giro di formazione ad Interlagos.

Si è trattato dell’ennesima brutta figura in mondovisione per il Cavallino, che una volta dominava il Circus, mentre oggi ne fa parte tanto per esserci, ma senza più ambizioni. A pagare sono i piloti ed i tifosi, con Leclerc costretto all’ennesima delusione. Ora anche la Ryanair ha deciso di divertirsi con quanto accaduto e sul viaggio a Lourdes citato dal monegasco.

Leclerc, ecco il biglietto per Lourdes della Ryanair

Il disastro di Charles Leclerc è stato a dir poco incredibile, con la Ferrari che è volata fuori pista mentre si stavano scaldando le gomme. Enorme la frustrazione del monegasco, che nel team radio si è rammaricato per la propria sfortuna, per poi parlare di quanto accaduto.

Ecco cosa ha dichiarato ai microfoni di “SKY Sport F1“: “Cosa è successo? Il problema non posso dirlo con esattezza, ho perso l’idraulica del volante, poi le ruote posteriore si sono bloccate da sole per una sicurezza in più sul motore. Così sono andato contro il muro, non potevo fare niente, sono molto dispiaciuto, tutto il week-end era stato fatto in funzione di una buona gara, invece sono andato a casa dopo tre curve. Mi fa molto male“.

Leclerc ha poi citato l’ormai virale viaggio a Lourdes per ritrovare la fortuna smarrita: “La sfortuna? Quest’anno non è stato quello in cui sono stato il più fortunato, forse un viaggio a Lourdes mi darà una mano in futuro, per il resto non so che fare se non poter andare al 150% quando rimetterò il casco, tutti potranno sicuramente contare su di me“.

Di certo, la fortuna non è un elemento che sta aiutando il monegasco, ma come già accaduto in passato, la Ryanair ha deciso di scherzare sugli eventi che colpiscono gli sportivi, e questa volta è toccato proprio al pilota del Cavallino. Come potete vedere dal Tweet postato in alto, è stato preparato un bel biglietto da viaggio, con su il nome del monegasco, ed alcuni dettagli che hanno colpito e fatto ridere gli appassionati, e probabilmente anche lo stesso #16.

Infatti, la partenza avviene dal Brasile con arrivo a Lourdes, ma nella sigla che di solito identifica lo scalo di partenza, è stato posizionato un DNS. La traduzione è Do Not Start, e sta ad indicare proprio l’evento nel quale un pilota non riesce a prendere il via di una gara, cosa che troppe volte è accaduta ai ferraristi in questi ultimi tempi.

Nel 2021 fu proprio il monegasco a non prendere il via nella propria gara di casa, dopo aver messo a referto una splendida pole position. Nell’ultimo tentativo del Q3, Charles andò a sbattere danneggiando la vettura, con i meccanici che, in fase di rimontaggio, non si accorsero di un problema alla trasmissione.

Ciò venne fuori nel giro di schieramento, con Charles che non prese il via. Carlos Sainz non è partito i Qatar esattamente un mese fa, per via di una perdita di carburante. Il guasto è stato individuato dagli uomini in rosso nel momento in cui la SF-23 fu messa in moto, pronta per essere mandata in pista per schierarsi. Tuttavia, il problema non era risolvibile in così poco tempo, con lo spagnolo che fu costretto a dare forfait. L’episodio, seppur in maniera differente, si è ripetuto ancora una volta.