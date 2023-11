Verstappen raggiunge Michael Schumacher: un altro record da leggenda per lui

Max Verstappen si è preso anche Interlagos, ed ha eguagliato Michael Schumacher in una statistica strepitosa. Dato da record.

Il Gran Premio del Brasile ha visto Max Verstappen dominare nuovamente la scena, con una superiorità letteralmente impressionante. Il campione del mondo ha ottenuto il 17esimo successo su 20 gare, battendo Alberto Ascari. Ci stiamo riferendo alla percentuale di vittorie in una sola stagione, primato che resisteva dal 1952, quando l’italiano vinse il titolo mondiale con la Ferrari e 6 gare su 8.

L’olandese è stato nuovamente perfetto, vincendo la Sprint Race costruita sul sorpasso alla partenza sulla McLaren di Lando Norris. I due si sono confrontati anche in gara, ma il passo della Red Bull è stato superiore, anche se non di troppo. Il britannico, infatti, è stato l’unico in grado di provare a mettere in difficoltà il figlio di Jos, che però non sa cosa significhi la parola errore.

Norris avrebbe forse potuto provare la follia evitando di effettuare l’ultima sosta, ma in McLaren hanno deciso di restare conservativi, mettendo a riparo il secondo posto. Contro Verstappen non c’è davvero nulla da fare, e quello di Interlagos è il 15esimo successo nelle ultime 16 gare, un rendimento impareggiabile.

La RB19 è un missile, ma Sergio Perez non è riuscito a portarla sul podio, complice una gara strepitosa di Fernando Alonso, terzo su una rediviva Aston Martin. Lo spagnolo ha lottato come un leone, come solo lui sa fare, venendo superato da Checo ad un paio di giri dal termine, per poi avere la forza di risuperarlo, con una cattiveria ed una fame che di solito hanno i debuttanti.

Super Max è davanti a tutti in maniera solitaria, ma quanto sarebbe bello avere un confronto a parità di macchina proprio con Alonso, per scrivere assieme nuove pagine di storia. In Brasile, l’orange ha anche raggiunto Michael Schumacher, ed è pronto per battere il famoso record del Kaiser di Kerpen che resisteva da più di vent’anni.

Verstappen, raggiunto Michael Schumacher

Con il dominio del Gran Premio del Brasile ed un mondiale già vinto da tantissimo tempo, Max Verstappen ha raggiunto Michael Schumacher per gare in testa al mondiale consecutive. Il sette volte campione del mondo ci era riuscito tra il GP degli USA del 2000 e quello del Giappone del 2002, fissando l’asticella a quota 37 gare di fila.

Ora, l’olandese lo ha affiancato e lo supererà a Las Vegas, dal momento che nessuno più ovviamente avvicinarlo. Super Max è in testa al mondiale dal GP di Spagna dello scorso anno, quello che vinse approfittando della rottura della power unit sulla Ferrari di Charles Leclerc, che aveva fatto segnare la pole position e che stava dominando quella corsa, per poi vedere tutti i suoi sogni infranti.

Verstappen è sempre più lanciato verso la storia di questo sport, nella speranza che nel 2024 ci sia qualcuno ad impedirgli di fermare la sua corsa. Las Vegas ed Abu Dhabi rappresenteranno una passerella molto simile a quella dello scorso anno, ma dove Super Max vorrà sicuramente vincere ancora.