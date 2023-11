La Lancia fa sognare gli appassionati: arriva una novità che vi lascerà di stucco

Il marchio Lancia va a caccia del suo riscatto, ed il nuovo programma partirà nel 2024. Ecco cosa accadrà il prossimo anno.

Uno dei marchi italiani che hanno maggiore storia al mondo ed in Italia è la Lancia, che ci ha fatto sognare nel vecchio secolo con delle vittorie epocali nel mondo del motorsport. Tutti ricorderete modelli come la Stratos, la 037 e la Delta Integrale, che hanno dettato legge per anni nel mondiale rally, dominando la scena e sfidando i più grossi costruttori mondiali.

Tuttavia, negli ultimi decenni questo costruttore è andato in crisi, ed al giorno d’oggi ha solo un modello in produzione, la Ypsilon. Ad onor del vero, va detto che questa vettura resta sempre una delle più vendute in Italia, anche nella sua variante ibrida che è una delle preferite dalla clientela.

Il gruppo Stellantis però vuole di più ed ha annunciato un programma di rilancio, che prenderà il via nel 2024. La Lancia aprirà questo nuovo corso svelando al mondo la nuova versione della Ypsilon, che andrà a cambiare in tutto e per tutto rispetto al modello attuale, abbracciando anche il discorso legato all’elettrificazione.

Lancia, la Ypsilon apre la svolta per il futuro

Il primo progetto sarà dunque l’arrivo sul mercato della nuova Lancia Ypsilon, e come per l’Alfa Romeo, che fa parte a propria volta del gruppo Stellantis, anche per la casa di Torino il 2024 sarà il momento del debutto dell’elettrico. Secondo quanto è emerso, la nuova Ypsilon andrà a cambiare in tutto e per tutto.

In questo video, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, viene mostrato un interessante render che ne mostra le forme immaginarie. Secondo le indiscrezioni, la Ypsilon diventerà un piccolo crossover e non sarà più un’utilitaria, un percorso simile rispetto a quello che farà anche la nuova generazione della Fiat Panda.

Si tratterà di un modello molto interessante da andare a scoprire, ma le novità non sono affatto finite qui. Se la Ypsilon verrà proposta anche con il motore endotermico, probabilmente abbianto al sistema ibrido, ciò non accadrà con la Gamma, che verrà lanciata nel 2026.

Quello sarà il momento dell’addio ai motori termici da parte della Lancia, che andrà così a puntare solamente sull’elettrificazione. Nel 2026 arriverà l’ammiraglia Gamma, mentre il 2028 sarà l’anno della nuova Delta, che nelle forme potrebbe richiamare il modello degli anni Ottanta, ma sarà soltanto ad emissioni zero. I progetti sono chiari, con gli appassionati che non vedono l’ora di scoprire le nuove auto del futuro.