Arriva una nuova Alfa Romeo elettrica? Le immagini sono pazzesche

In casa Alfa Romeo si punta a tanti nuovi modelli, ed ora emergono delle immagini davvero clamorose su un nuovo modello.

Il futuro dell’Alfa Romeo è ad emissioni zero, e su questo non ci sono più dubbi. Il marchio del Biscione fa parte del gruppo Stellantis, colosso che entro il 2030 vuole vendere solo auto elettriche in Europa. Tutti i costruttori che ne fanno parte, dunque, si devono adattare, e nel 2024 farà il proprio esordio il primo modello a batteria della casa di Arese.

Per la precisione, si tratterà di un B-SUV, e sarà l’ultima auto della storia di questo marchio, se escludiamo la supercar 33 Stradale, a presentare anche un’alternativa termica, probabilmente ibrida. Nel 2025 arriverà infatti la nuova Giulia che sarà solo elettrica, così come la nuova Stelvio che è attesa per il 2026.

Il mondo dei SUV è quello che sta dominando il mercato, e l’Alfa Romeo ha deciso di puntare quasi tutto su questo tipo di modelli. Nel 2027 arriverà un E-SUV per Cina e Stati Uniti, ma anche nel 2026 avremo un’ulteriore novità che è destinata a cambiare tutto. Andiamo a scoprirla.

Alfa Romeo, l’Electra è già un sogno ad occhi aperti

Si vocifera da tempo di un nuovo modello che l’Alfa Romeo potrebbe presentare nel 2026, ed in queste ore è arrivata una sorta di ufficialità. Tra tre anni debutterà il primo Super SUV elettrico, che si chiamerà Electra. La rivelazione è arrivata dal CEO Jean-Philippe Imparato, che ha le idee chiare in tal senso.

L’obiettivo è quello di dar battaglia a modelli come la BMW iX, ma anche alla Porsche Cayenne. Per il momento, non abbiamo molti dati ufficiali da potervi dare, ma nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, potrete dare un’occhiata ad un primo render che fa davvero sognare gli appassionati.

Secondo quanto riportato da “Autocar“, sarà il nuovo fiore all’occhiello della gamma dell’Alfa Romeo, e verrà realizzato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis. Pare che avrà il potenziale per incorporare sino a ben tre motori elettrici, cosa che garantisce una potenza molto elevata, ma al momento non è chiaro quanti cavalli avrà.

Inoltre, dovrebbe avere incorporato il sistema STLA Brain, ovvero una forma avanzata di guida autonoma, tecnologia sulla quale il marchio del Biscione punta moltissimo, soprattutto per riuscire ad ottenere un successo importante nel mercato americano, dove l’elettrico è dominato dalla Tesla.

La STLA Large è una piattaforma che mira a fornire potenze sino a 1.000 cavalli, e sarebbe davvero clamoroso vedere un SUV di dimensioni importanti toccare una cifra così elevata. L’altro dato importante riguarda un’autonomia attesa sugli 805 km, pari a 500 miglia, una distanza tra una ricarica e l’altra che non avrebbe nulla da invidiare ai motori termici.

Grossi passi in avanti sono attesi anche sui tempi di ricarica. Infatti, l’architettura ad 800 Volt permetterà di passare dal 10 all’80% della carica in soli 30 minuti, una vera e propria ricarica rapida che può davvero fare la differenza. Al momento, non ci sono altri aggiornamenti, ma siamo certi che l’Electra sarà una vera e propria auto rivoluzionaria.