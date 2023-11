MotoGP, Stoner distrugge la Ducati: parole durissime dall’ex campione

Casey Stoner è una leggenda della MotoGP, che ha portato la Ducati al mondiale. Da parte sua arriva una dura critica.

La stagione di MotoGP targata 2023 sta andando verso la sua fine, con soli 3 appuntamenti ancora da disputare. Tra Pecco Bagnaia ed Jorge Martin ci sono solo 13 punti di differenza, un gap irrisorio e che ci fa capire quanto sia ancora aperta la partita iridata, con entrambi obbligati a non commettere errori.

C’è da dire che chiunque perderà questo mondiale, andrà a casa con diversi rimpianti. Bagnaia ha buttato via un’infinità di punti ad inizio anno, con le cadute dell’Argentina e di Austin che pesano tantissimo. In seguito, il campione della MotoGP è incappato nella terribile caduta di Barcellona e nell’errore in India, scivolate che gli sono costate, nel complesso, quasi un centinaio di punti.

Anche Martin non è stato di certo perfetto, vista la scivolata di Mandalika e l’errore nella scelta della gomma Soft al posteriore in Australia, ma nel complesso ha perso per strada sicuramente meno punti rispetto al rivale. La certezza è che la Ducati stia dominando la scena come mai fatto in passato, con il quarto mondiale costruttori consecutivo che è stato conquistato in Indonesia.

Il primo in assoluto, così come per quanto riguarda quello piloti, arrivò nel 2007, quando Casey Stoner diede spettacolo su una Ducati che solo lui sapeva guidare, ben meno performante rispetto al missile di oggi. L’australiano scrisse una pagina di storia regalando il primo titolo al marchio italiano, con una guida sopraffina che gli permise di piegare la Honda di Dani Pedrosa e la Yamaha di Valentino Rossi.

In questi mesi, Stoner ha criticato duramente la top class per la troppa elettronica, la quale ha eliminato quasi del tutto lo spettacolo dalle gare. Nelle ultime ore, il due volte campione del mondo è tornato a dare un parere molto duro, ma stavolta prendendosela con la Ducati.

MotoGP, Casey Stoner e la sua accusa alla Ducati

La MotoGP vede la Ducati dominare la scena, con la sfida tra Pecco Bagnaia ed Jorge Martin che sta appassionando tutti. Per il 2024, si parla del clamoroso passaggio dello spagnolo nel team ufficiale, andando a prendere il posto di Enea Bastianini, che ha comunque un contratto valido per il prossimo campionato.

La leggenda della MotoGP Casey Stoner ha parlato ai microfoni di “TNT Sports“, criticando la gestione delle situazioni e dei piloti della Ducati. A suo parere, la casa di Borgo Panigale ha la moto migliore da tanti anni, ma solo nel 2022 si è riusciti a vincere il mondiale dopo una lunga rincorsa. L’australiano non è mai banale.

Ecco le sue parole: “Hanno la moto migliore ormai da diversi anni, ma fino al 2022 hanno faticato a vincere un campionato, non è una questione di moto. Tutto è legato al modo in cui viene gestito il programma, devono dare più credito ai piloti e lasciargli voce in capitolo. Poi mettono troppo stress sui piloti, devono migliorare in quella zona“.