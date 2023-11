MotoGP, torna uno storico marchio italiano? L’annuncio toglie il fiato

La MotoGP ha perso la Suzuki lo scorso anno, ma presto potrebbe avere una nuova casa. Ecco di chi si tratta.

Il mondo della MotoGP è oggi dominato dalla Ducati, la quale è al top ormai da un paio di anni, con le altre case europee che sono quelle che maggiormente si sono avvicinate. La KTM e l’Aprilia hanno superato Honda e Yamaha, che sono in enorme difficoltà e che non riescono ad uscire da una crisi netta.

La MotoGP ha dovuto anche subire la perdita della Suzuki, che ha lasciato il Circus alla fine del 2022, un addio che la DORNA non ha di certo visto di buon occhio in quanto non era affatto previsto, ed è arrivato quasi all’improvviso. La top class ha subito la perdita di un costruttore ed anche di Valentino Rossi, così come di altri campioni del passato.

Queste gravi perdite hanno portato anche ad un calo di interesse e di ascolti, ma nelle ultime ore, da parte della KTM è arrivato un annuncio destinato a far sognare gli appassionati. Si tratta del possibile ingresso in top class di un costruttore italiano, che in passato ha vinto di tutto e di più.

MotoGP, la KTM potrebbe riportare in vita MV Agusta

Dal 2022, la KTM è proprietaria dello storico marchio italiano MV Agusta, e Pit Beirer ha parlato ai microfoni di “Speedweek.com” della possibilità di schierare anche questo emblema delle due ruote, come già fatto con GasGas già nel 2023. C’è la possibilità di vedere l’ingresso del marchio MV Augsta in MotoGP come brand su moto KTM, anche se ci sono alcune speranze di vedere una situazione differente rispetto alla GasGas.

Infatti, Beirer non ha escluso la possibilità di far entrare MV Agusta come marchio indipendente, il che significherebbe vedere una terza casa italiana al via. Tuttavia, la situazione è tutta in divenire, ma certo è che la presenza di MV Agusta non potrebbe che far piacere, dal momento che è un costruttore che ha fatto la storia del Motomondiale, ben prima che diventasse MotoGP.

In Classe 500, questa casa vinse con piloti come John Surtees, Gary Hocking, Mike Hailwood, Phil Read e Giacomo Agostini, la leggenda italiana che sarà per sempre legata a doppio filo con MV Agusta. Nei prossimi tempi, ne verremo a sapere di più, con un Motomondiale che ha bisogno di nuove sfide e nuovi costruttori, con tanta carne al fuoco.