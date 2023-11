F1, bordata di Verstappen a Perez: è polemica in Red Bull

Non si placano le critiche dopo quando avvenuto alla partenza in Messico. Max Verstappen ha dato un consiglio a Perez che sembra più una lavata di testa.

Atmosfera rovente nel box della Red Bull Racing. Se da una parte il tre volte campione del mondo olandese continua a vincere GP in rapida successione, Sergio Perez è crollato anche nella tappa di casa. L’idolo delle folle messicane sembrava poter ottenere un buon risultato, almeno in Città del Messico.

Lo scatto al via era stato fenomenale, ma mai come quello del teammate. Max, infatti, si è inserito nella morsa delle due Ferrari e si è portato all’interno per poter impostare la prima curva con il favore della traiettoria. A quel punto in Red Bull Racing hanno assistito ad un errore imperdonabile del nativo di Guadalajara.

Perez si è portato alla sinistra di Leclerc e piuttosto che alzare il piede, ha stretto il ferrarista. Il contatto tra le vetture è stato inevitabile. Ha avuto la meglio Charles che, salvo la rottura della bandella sinistra dell’alettone anteriore, non ha riportato conseguenze alla scocca. Perez, invece, è decollato sull’erba, finendo per accusare dei danni alla vettura irreparabili.

Ha raggiunto, miracolosamente, la corsia dei box ma il numero 11 ha alzato bandiera bianca. La sfida è stata, come sempre, vinta dal toro olandese che ha messo a segno la sua sedicesima vittoria in stagione. Un numero mai toccato prima da nessun pilota al mondo nella categoria regina del Motorsport. Va detto che Perez si sta trovando difronte il miglior Verstappen di sempre che non è inferiore alle stelle più splendenti del firmamento storico della F1.

La bordata di Max Verstappen al teammate

L’olandese ha una posizione tale che può permettersi anche di sottolineare gli sbagli avversari. Si è preso tutti i diritti possibili nella squadra di Milton Keynes e ha voluto dire la sua anche sull’azione sconsiderata di Perez al primo giro. In occasione del crash con Leclerc, il numero 11 ha girato, in Curva-1, come se non ci fosse nessuno. L’impatto con Leclerc ha avuto una conseguenza anche sulle tribune. Sono scoppiati dei tafferugli tra i fan di Verstappen e quelli di Leclerc. Il clima si è surriscaldato anche nel box RB.

Max Verstappen ha suggerito a Perez come si fa a guidare una RB19, senza combinare disastri. “Voleva salire sul podio, e comprendo perfettamente che abbia girato all’esterno e che abbia provato a passare in testa – ha spiegato Verstappen a racingnews365.com – osservando il video, penso che avrebbe potuto lasciare un po’ più di spazio“. Ecco gli orari della prossima tappa in Brasile.

“In quel momento non ho visto granché, a un certo punto ho notato soltanto una vettura che volava in aria, ma poi ho guardato il filmato dopo la gara. Mentre guidavo, è stato un po’ complicato perché mi concentravo soprattutto su Charles, perché non potevo vedere cosa accadeva all’esterno“, ha concluso il tre volte campione del mondo della Red Bull Racing.