F1, GP Brasile: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La tappa in Brasile sarà la terzultima del campionato mondiale F1 2023. Ecco tutte le info e gli orari del weekend di Interlagos.

Su uno dei tracciati più iconici della storia della F1 i 20 piloti si sfideranno nelle ultime accese battaglie della stagione. I nodi da sciogliere sono sempre meno in graduatoria. La Red Bull Racing ha demolito tutti i record di vittorie e Max vorrà continuare a ritoccare il suo personale primato di trionfi in una singola annata.

Per quanto concerne la lotta al secondo posto della classifica costruttori c’è un testa a testa acceso tra Ferrari e Mercedes. Dopo un post break estivo, caratterizzato da podi e dal trionfo di Carlos Sainz a Singapore, la Rossa pare aver fatto dei passi indietro. La Mercedes, con un occhio già al 2024, sta continuando a sviluppare la W14 per accumulare dati e comprendere come lavorare sulla wing car della svolta.

L’unica gioia degli ultimi 2 anni è arrivata proprio sul tracciato di Interlagos. Nel 2022 George Russell festeggiò la P1 sia nella Sprint Race che nel Gran Premio. La Stella a tre punte chiuse con una doppietta che lascia oggi ben sperare i fan del duo britannico. L’obiettivo della Scuderia modenese sarà, al contrario, limitare la crescita prestazionale degli avversari, provando a chiudere con entrambe le vetture davanti.

Da tenere in grande considerazione anche la McLaren motorizzata Mercedes che, nella seconda parte di stagione, ha cambiato passo. Lando Norris e Oscar Piastri stanno mettendo in mostra il loro talento e, in ottica 2024, la squadra di Woking potrebbe rappresentare una spina nel fianco per le 3 regine del circus. Più defilata, oramai, l’Aston Martin che chiuderà, salvo miracoli, al quinto posto della graduatoria.

F1, caratteristiche di Interlagos

La tappa brasiliana ha chiuso tantissime sfide mondiali in passato. Data anche la forte incertezza climatica rappresentava il perfetto scenario per concludere un campionato con delle variabili. Si tratta di una pista old school che mette alla frusta i piloti e li condanna a non poter commettere errori. Fernando Alonso ha celebrato due titoli mondiali, mentre Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Jenson Button e Sebastian Vettel hanno alzato le mani al cielo in una occasione.

Il più vincente su questa pista è Michael Schumacher, che si è imposto in quattro edizioni, davanti alle tre di Lewis Hamilton. Sui sali scendi di Interlagos rimarranno indelebili i trionfi di Ayrton Senna, firmati con la McLaren nel 1991 e nel 1993. La pista misura 4309 metri e, con due zone DRS, consente possibilità di sorpasso, specialmente nella mitica S di Senna.

La grande favorita è ovviamente la Red Bull Racing, che vorrà riscattare il risultato dello scorso anno. Max Verstappen arrivò al sesto posto ma siamo certi si rifarà al volante della RB19. Ora passiamo agli orari di una tappa che per i fan italiani avrà sempre un sapore speciale.

F1, ecco gli orari del Gran Premio del Brasile su Sky

Venerdì 3 novembre

Prove libere

16:30

Qualifiche

20:30

Sabato 4 novembre

Sprint Shootout

16:00

Sprint Race

20:00

Domenica 5 novembre

19:00

Orari TV GP Brasile su TV8

Qualifiche, SR e GP saranno trasmessi in differita su TV8.