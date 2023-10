F1, follia a Città del Messico: il video è scandaloso, c’entrano Perez e Leclerc

La F1 ha fatto tappa in Messico, dove c’è stato purtroppo un brutto episodio durante la gara. Ecco cosa è successo.

Il mondiale di F1 ha fatto tappa a Città del Messico, dove Max Verstappen ha dominato ancora una volta la scena. I tifosi locali speravano di vedere un Sergio Perez almeno in grado di confermare il podio degli ultimi due anni, ma sono stati costretti ad incassare un mesto ritiro, avvenuto dopo poche centinaia di metri.

Il messicano si è infatti toccato con la Ferrari di Charles Leclerc, con la pancia laterale destra della RB19 che si è letteralmente aperta a metà. Ovviamente, per queste F1 così sofisticate è impossibile disputare una gara in tali condizioni, per la disperazione sua a e del suo pubblico. Proprio sulle tribune si è verificato un episodio non certo piacevole e che con lo sport non ha nulla a che fare.

F1, scena terribile in tribuna dopo il botto al via

Il pubblico di Città del Messico è sempre stato molto caldo, ma a volte, si esagera sin troppo. Dopo l’incidente della prima curva, sugli spalti è andata in scena una vera e propria rissa, con i tifosi di Sergio Perez che hanno picchiato quelli di Charles Leclerc. Le immagini hanno fatto subito il giro del mondo, ed in questo video potrete vedere ciò che è accaduto nel dettaglio, in una scena che non ha nulla a che vedere con la F1.

Ricordiamo che, prima del fine settimana, la Red Bull aveva dotato di due guardie del corpo Max Verstappen, dopo i durissimi fischi che i fan messicani avevano rifilato al campione del mondo durante il podio di Austin. Per fortuna, cose di questo tipo non si sono ripetute, con il figlio di Jos che è stato molto applaudito.



Certo è che immagini di questo tipo, in un mondo come la F1 che è ben diverso da quello del calcio, non si dovrebbero mai vedere. Perez aveva anche chiesto ai tifosi di essere sportivi e di non cadere in questi comportamenti, ma purtroppo non è stato totalmente così.

Dopo la fine della gara, infatti, Leclerc è stato sommerso di fischi durante le interviste avvenute subito dopo essere sceso dall’auto, con il monegasco che ha risposto a tono, affermando che non ha potuto far nulla per evitare il contatto. Ci auguriamo che i colpevoli vengano individuati e che ciò non si ripeta nel futuro.