Mick Schumacher e le parole da brividi su papà Michael: parallelismo assurdo

La carriera di Mick Schumacher non vive una fase semplice, ma la sua voglia di lottare ed il paragone con papà Michael fanno sognare.

La F1 ha riabbracciato un nome storico nel biennio 2021-2022, dal momento che aveva accolto Mick Schumacher, impegnato con la Haas. Il tedesco, dopo aver vinto il campionato di Formula 2 nel 2020 con il team Prema, si era guadagnato un posto nel team di Gunther Steiner, ma non ha avuto un biennio facile.

Infatti, il 2021 è stato un anno interlocutorio per via di una monoposto troppo inferiore ai rivali, mentre nel 2022 non ha retto il confronto con Kevin Magnussen, richiamato per sostituire Nikita Mazepin. Il problema principale di Mick sono stati i troppi errori commessi, che lo hanno reso il pilota più “costoso” della passata stagione in termini di danni provocati.

Steiner aveva proprio parlato di questo come il motivo principale legato al licenziamento del giovane tedesco, in quanto, nella F1 del Budget Cap, le piccole squadre hanno bisogno di piloti esperti e che non commettano troppi errori, come nel caso dello stesso Magnussen e di Nico Hulkenberg, che ha preso il posto di Mick.

Ovviamente, per i fan di Mick Schumacher si è trattato di una grossa delusione, ma il tedesco è rimasto nell’orbita della F1 divenendo terzo pilota Mercedes. Infatti, Toto Wolff ha deciso di portarlo nel suo team dopo la fine del rapporto con la Ferrari Driver Academy, ed ora è una presenza fissa all’interno del box dei pluri-campioni del mondo.

La speranza di Mick era quella di tornare in F1 nel 2024, ma non c’è stato, almeno per il prossimo anno, nulla da fare. La Williams ha deciso di non dargli questa occasione dopo che lo stesso Wolff ha mostrato al team principal James Vowles i dati del simulatore, che non hanno soddisfatto i grandi capi.

Ciò ha portato il giovane Schumacher a cercare altre strade, ed è probabile che nel 2024 lo vedremo con l’Alpine nel FIA WEC, a bordo della nuova LMDh del marchio francese, la A424, che ha testato in queste settimane a Jerez de la Frontera. Nel frattempo, da parte del pilota teutonico sono arrivate parole molto importanti su papà Michael.

Mick Schumacher, le sue parole commuovono i tifosi

Come detto, Mick Schumacher è oggi un uomo Mercedes, lo stesso team per il quale corse Michael tra il 2010 ed il 2012, quando decise di tornare in F1. Ovviamente, diversi volti sono cambiati, ma tanti altri sono rimasti gli stessi, come lo stesso figlio d’arte ha affermato nel corso di un’intervista che ha concesso a noi di “Tuttomotoriweb.it“.

Mick è un ragazzo che è apparso molto gentile e disponibile, e che si è collegato con noi direttamente dal box della Mercedes, visto che era impegnato a Città del Messico per il round di F1. Il parallelismo che ha fatto tra la sua situazione e quella di suo padre è stato davvero notevole.

Ecco le parole di Mick Schumacher che hanno commosso tutti: “Un’altra cosa molto speciale è che molte persone che oggi lavorano con me qui una volta lavoravano con mio padre. Lavorare in squadra è grandioso e semplice“. La speranza è che, prima o poi, questo ragazzo abbia di nuovo la sua occasione.