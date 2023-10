Michael Schumacher, arriva la verità dell’avvocato: è una confessione sconvolgente

La vita di Michael Schumacher è ormai ben diversa da quella di prima, e su di lui non si sa nulla. Ora parla il suo avvocato.

Dall’incidente di Michael Schumacher avvenuto sulle nevi di Meribel sono trascorsi quasi 10 anni. Era il 29 di dicembre del 2013 quando il destino del tedesco si è compiuto, a causa di una caduta sugli sci avvenuta durante alcuni giorni di vacanza con la famiglia. Il Kaiser di Kerpen è sempre stato un grande amante degli sport invernali, che in quell’occasione lo hanno tradito, segnandone per sempre l’esistenza.

Dopo la caduta, un elicottero lo ha trasportato all’ospedale di Grenoble, dove è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici. Sin dalle prime ore successive all’incidente, una grandissima folla di tifosi e giornalisti si è riunita di fronte all’ospedale francese, nel quale il sette volte campione del mondo della F1 ha iniziato la sua lotta per la vita.

Nei primi giorni, arrivavano costanti aggiornamenti sullo stato di salute di Schumacher, ma con il passare delle settimane, è iniziato il vero e proprio mistero. La speranza era tornata quando uscì dal coma nell’estate del 2014, con la famiglia che annunciò il suo prossimo ritorno a casa. Tuttavia, da quel momento in poi non ci sono più stati aggiornamenti ufficiali, con la famiglia che ha deciso di mantenere il riserbo sulle sue condizioni di salute.

In tutti questi anni si sono alternate solamente voci e congetture, con tanti finti scoop inventati dalla stampa, per il disgusto della gran parte dei fan. Al giorno d’oggi, pare che Michael viva sull’isola di Maiorca, in una villa di sua proprietà, e che quella in Svizzera sia stata messa in vendita.

Michael Schumacher, ecco le parole dell’avvocato

Il mistero di Michael Schumacher va avanti ormai da tanto tempo, e nessuno sa realmente come stia, a parte la sua famiglia e qualche amico stretto. La vita del sette volte campione del mondo non sarà più la stessa, ed ora a parlare della situazione è stato il suo avvocato, ovvero Felix Damn, intervistato da “LTO“.

Ecco le sue parole ed il retroscena svelato: “Le sue condizioni sono una questione di privacy di cui abbiamo molto discusso. Da una parte, sarebbe stato giusto dare dei bollettini sulle condizioni di salute di Schumacher, in quanto personaggio pubblico molto amato. Poi abbiamo pensato che non avrebbe avuto senso perché ci avrebbero chiesto molte notizie spesso, e se ci fosse stata qualche fuga di notizie, non ci saremmo potuti tutelare, in quanto essa sarebbe provenuta da una notizia che noi abbiamo resa pubblica volontariamente“.

L’avvocato del Kaiser di Kerpen ha difeso la scelta della famiglia: “Capisco i milioni di fans sparsi in tutto il mondo, sono molto dispiaciuti dall’essere lascia all’oscuro di tutto, ma credo che la gran parte di loro possa capire i motivi della scelta della sua famiglia. L’incidente che è avvenuto ha messo in moto un processo mediatico e non c’è una necessaria protezione del privato“.

Damn ha poi concluso: “Dopo l’incidente ci sono state molte speculazioni sulle conseguenze di quanto accaduto e sulle terapie mediche, sugli sviluppi sanitari e sulle presunte attività di viaggio. Poi la stampa ha tirato fuori presunti esperti e suoi amici che, senza avere alcuna conoscenza delle circostanze reali, hanno formulato valutazioni che si sono basate sulle diagnosi fatte a distanza“.