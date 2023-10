Dove si trova oggi Michael Schumacher? Ecco il luogo segreto

Michael Schumacher vive ormai da 10 anni una vita diversa da quella di prima, a causa dell’incidente sugli sci. Ecco dove si trova.

Sono passati quasi 10 anni da quel maledetto 29 di dicembre del 2013, quando Michael Schumacher ebbe un incidente sugli sci, sulle nevi di Meribel, durante un fuoripista. Il tedesco ha sbattuto violentemente la testa e si è subito capito che le sue condizioni erano molto gravi, costringendolo ad un trasporto in elicottero in ospedale.

Il tedesco è stato operato due volte all’ospedale di Grenoble, dove è rimasto in coma sino all’estate del 2014. Da quel momento in poi, delle condizioni di Michael Schumacher non si è più saputo nulla, ma possiamo immaginare che non abbia più la vita di prima. Ecco dove si trova oggi.

Michael Schumacher, ecco dove sta oggi

Come detto, la vita di Michael Schumacher è molto cambiata e di lui ormai non si hanno più notizie da troppo tempo. Quel che si sa è che non vive più nella sua villa sul Lago di Ginevra, a Gland in Svizzera, ma che si è trasferito con la famiglia in un luogo ben diverso, dal momento che questa abitazione, stando alle ultime notizie, è ora in vendita.

Michael Schumacher vive nella villa di sua proprietà sull’isola di Maiorca, situata nelle Isole Baleari, in Spagna, dove prima si recava solamente per le vacanze estive con la famiglia. Proprio qui viene seguito h24 da un equipe di medici e professionisti, che si occupano di assisterlo per tutto l’arco dell’anno, nella speranza che, prima o poi, ci possa essere un miracolo.

Di certo, Maiorca è un luogo ricchissimo di turisti e frequentato per quasi tutto l’anno, visto il suo clima favorevole, ma la villa del Kaiser di Kerpen, stando a ciò che si sa, è situata in un posto isolato e che viene costantemente controllato. Nessuno sa di preciso dove si trova, con la sicurezza e la sua privacy che vengono sempre messe al primo posto da parte della sua famiglia, che di certo ha un bel da fare per tenere lontano tutti i curiosi.

Infatti, Maiorca ha una popolazione di ben 900.000 abitanti, che diventano ben di più nei mesi estiti, quando c’è il culmine del turismo. Si tratta della settima isola più grande del Mediterraneo, ed il suo capoluogo è la famosa Palma di Maiorca. Il clima è molto positivo, con estati calde ed inverni miti, sicuramente un ambiente molto confortevole.