F1, Alonso va in Red Bull? C’è l’indiscrezione che fa sognare

Fernando Alonso è uno dei piloti di F1 più amati, ed ora c’è un’incredibile voce che parla di un suo futuro in Red Bull.

Il mondiale di F1 targato 2023 sta ormai andando in archivio, con Max Verstappen e la Red Bull ormai già campioni, ma comunque non ancora sazi di vittorie. In Messico, il figlio di Jos ha centrato il 16esimo successo stagionale su 19 gare disputate, un rendimento da vero e proprio rullo compressore.

All’inizio di questa stagione, la monoposto più vicina alla RB19 era senza dubbio l’Aston Martin, che sin dai test invernali aveva fatto vedere di aver fatto passi da gigante rispetto allo scorso anno. Fernando Alonso ha portato a casa tre podi di fila nelle prime tappe, dimostrandosi tornato quello di un tempo su una monoposto molto performante.

Tuttavia, con il passare dei fine settimana, l’Aston Martin ha iniziato a perdere slancio, e dopo il secondo posto del Canada, Fernando non ha più potuto competere per le prime posizioni. L’unico lampo c’è stato in Olanda, con il due volte campione della F1 che si è inventato una gara eccezionale, chiudendo secondo sotto il diluvio.

Gli sviluppi non hanno funzionato, con lo spagnolo che nelle ultime due gare non è neanche entrato in Q3, ritrovandosi addirittura costretto al ritiro sia ad Austin che a Città del Messico. A questo punto, è chiaro che il giocattolo si sia rotto, ed iniziano ad alzarsi alcune voci che hanno a dir poco del clamoroso.

F1, ecco la voce su Alonso in Red Bull per il 2024

Fernando Alonso è considerato una vera e propria star della F1, nella quale gareggia da oltre vent’anni. Secondo quanto riportato dal sito web “OnlyFansF1“, lo spagnolo potrebbe lasciare l’Aston Martin e passare alla Red Bull, andando a prendere il posto del deludente Sergio Perez per affiancare Max Verstappen. Si tratterebbe di un qualcosa di assurdo, ma anche di estremamente eccitante e che non farebbe altro che aumentare l’hype attorno a questo sport.

Pare che dietro al potenziale addio di Alonso all’Aston Martin ci sia la crisi tecnica del team, ma anche una possibile vendita del team. Infatti, in queste settimane si è parlato della possibilità esistente di una vendita al colosso petrolifero saudita Aramco, anche se Lawrence Stroll aveva voluto smentire tutto.

Il passaggio (eventuale) di Alonso in Red Bull sarebbe molto apprezzato dai fan, e potrebbe essere favorito dal grande rapporto che c’è tra lo stesso due volte iridato e Verstappen. Tra questi fenomeni della F1 c’è un grande rispetto, con Nando che ha sempre sottolineato il grande talento dell’olandese.

Va specificato che, al momento, si tratta solo di indiscrezioni che non hanno alcuna conferma ufficiale, e per ora è difficile pensare che ciò accada sul serio. Tuttavia, non va dimenticato un aspetto importante, che riguarda il discorso spettacolo e quello che potrebbe essere un’eventuale influenza dalla parte di Liberty Media.

La sensazione è che il Circus non si possa permettere un’altra stagione come il 2023, scontata, noiosa e dominata in lungo ed in largo da Verstappen. L’arrivo di Alonso aggiungerebbe un potenziale duello che darebbe sicuro spettacolo, ed in questo caso, sì che si potrebbe parlare di un nuovo Ayrton Senna contro Alain Prost che da tanto attendiamo.