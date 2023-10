Verstappen ha nel mirino l’ennesimo record: può battere un campione italiano

Max Verstappen ha dettato legge anche a Città del Messico, ed ora è ad un passo dall’ennesimo record. Ecco di cosa si tratta.

Contro Max Verstappen non c’è assolutamente nulla da fare, e per toglierci ogni dubbio, il campione del mondo ha dominato anche a Città del Messico. Oltre ad una guida celestiale una volta avuta la pista libera, il campione del mondo ha dato anche una lezione ai due della Ferrari in fase di partenza, demolendo le speranze di Charles Leclerc e Carlos Sainz sin dallo scatto.

Dopo la bandiera rossa, davanti a tutti ci è partito lui, senza dare la minima possibilità a Leclerc di fargli prendere il primo posto. Questo dimostra che, lasciando per un attimo da parte la superiorità della Red Bull, l’olandese è il migliore di tutti, e non c’è nessuno al suo livello.

Con il successo in Messico, Verstappen ha messo a referto il nuovo record di vittorie in una sola stagione, ottenendo il trionfo numero 16 su 19 gare. Il campione ha battuto il primato che lui stesso aveva messo a segno lo scorso anno, quando si impose in ben 15 occasioni.

Verstappen, nel mirino c’è Alberto Ascari

In una stagione in cui ha distrutto un numero impressionante di record, Max Verstappen ha anche pareggiato le 51 vittorie di Alain Prost. Ciò significa che ora davanti a lui ci sono solo Sebastian Vettel, Michael Schumacher e Lewis Hamilton, ed è incredibile pensare che tali risultati li abbia ottenuti ad appena 26 anni.

Il prossimo obiettivo è quello della percentuale più alta di vittorie in una stagione, ed ha possibilità di strappare il record di Alberto Ascari. Il pilota italiano, due volte campione del mondo della F1, aveva vinto il mondiale con la Ferrari nel 1952, portando a casa anche la bellezza del 75% delle vittorie. Il grande talento milanese si impose in ben 6 appuntamenti su 8 disputati, ma ora Super Max sta per fare di meglio, nonostante un calendario ben più lungo rispetto a quello dell’epoca.

Verstappen è ora all’84,2%, e gli basta vincere solo un’altra gara delle prossime tre per chiudere almeno al 77,2%. In sostanza, portando a casa un altro successo tra Brasile, Las Vegas ed Abu Dhabi metterebbe a referto il nuovo primato riguardo alla percentuale di successi in una sola annata. Un vero e proprio dominio che testimonia ancora di più la sua grandezza.