La Ferrari svela un modello unico: gli appassionati non stanno nella pelle

In casa Ferrari si lavora anche su progetti estremi e prodotti in pochi esemplari, ed è il caso di un nuovo capolavoro appena svelato.

C’è sempre tanta attenzione mediatica nel momento in cui la Ferrari svela una sua nuova supercar, ed il motivo è molto semplice. A Maranello si realizzano le auto più belle del mondo, che anche a livello di prestazioni fanno gola a tutti gli appassionati, anche se il loro prezzo le rende inavvicinabili.

Tuttavia, di uomini ricchi e fortunati che possono acquistarle ce ne sono parecchi, ed a volte, qualcuno si prende anche il lusso di personalizzare una supercar e farsela cucire addosso. Questo è il caso della Ferrari di cui vi parleremo tra poco, e che ha già stregato tutti.

Ferrari, andiamo a scoprire la nuova SP-8

Con grande sorpresa di tutti, la Ferrari ha tolto il veli alla spettacolare SP-8, una one-off basata sulla F8 Spider. Per chi non lo sapesse, one-off significa che ne viene prodotta solo una, sulle specifiche richieste di un cliente, come la KC23 che era stata presentata al mondo nel corso di questa estate.

In quest’occasione, la SP-8 è stata fortemente voluta da un cliente del Cavallino di Taiwan, ed il debutto assoluto avverrà proprio in questi giorni, alle Finali Mondiali Ferrari che si terranno al Mugello nel prossimo week-end. In seguito, per chi vorrà ammirarla e non sarà presente al tracciato toscano, ci sarà comunque una bella possibilità visto che verrà esposta al museo di Maranello dal 16 di novembre prossimo sino a marzo 2024.

Entrando nel lato tecnico, la nuova SP-8 è una due posti che è spinta da un motore V8 biturbo da 3,9 litri di cilindrata, con potenza massima di circa 720 cavalli. Tuttavia, dal Cavallino non sono stati date informazioni tecniche più precise, per cui non sappiamo se questo propulsore è stato modificato toccando una potenza ancor più elevata, e nel caso ne verremo a conoscenza soltanto nei prossimi mesi.

Tuttavia, ci aspettiamo prestazioni molto simili alla sua mentore, con una velocità massima che dovrebbe toccare i 340 km/h ed uno scatto da 0 a 100 km/h da completare in soli 2,9 secondi. Inoltre, questo esemplare da sogno si caratterizza per un dettaglio che balza subito all’occhio, e che riguarda la parte superiore della carrozzeria.

Infatti, spicca la totale assenza del tetto, il che significa che il tetto rigido e retrattile della F8 Spider a cui si ispira è stato eliminato dal nuovo progetto. Proprio per questo, l’aerodinamica è stata rivista dai tecnici del Cavallino, con dei test molto duri in galleria del vento che sono stati svolti per trovare il compromesso migliore. Inoltre, sono andate in scena anche svariate prove dinamiche, per far sì che la supercar replicasse le prestazioni da sogno della F8 Spider pur senza il tetto.

Ovviamente, non siamo a conoscenza del suo prezzo, dal momento che non è in vendita, e che è stata ordinata da un solo cliente che ha dato specifiche indicazioni per averla. Di certo non l’avrà pagata poco, dal momento che un lavoro di questo tipo richiede studio e programmazione.