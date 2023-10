Superbike Jerez, Gara 2: Bautista festa a sorpresa, che beffa per Razgatlioglu

Dopo aver conquistato il primo round di Jerez de la Frontera, Alvaro Bautista ha lottato con Razgatlioglu nell’ultimo appuntamento del campionato 2023 di Superbike.

La stagione della classe regina delle moto derivate da quelle di serie è giunta al termine. Per tutta l’annata è sembrata avere una marcia in più la V4 Panigale di Alvaro Bautista. Lo spagnolo è stato fenomenale a trovare una costanza, da oramai 2 anni, che non aveva mai avuto prima in carriera in MotoGP.

Alvaro Bautista è partito fortissimo dalla prima casella anche in Gara-2 a Jerez. Rea è stato bravo a sfruttare una piccola esitazione al primo giro per guadagnare la leadership. L’ultimo GP in sella alla Kawasaki ha regalato emozioni ai fan del nordirlandese. Nella prossima annata correrà sulla Yamaha R1 di Toprak. La motivazione del pluripremiato pilota della Kawasaki è risultato determinante nella prima tornata.

Bautista si è messo nella posizione di perdere un po’ di terreno nella prima fase, anche a causa della perdita della seconda posizione. Toprak Razgatlioglu lo ha sverniciato. L’avantreno della Ducati ha iniziato a oscillare. Aegerter si è fatto vedere negli scarichi del campione in carica. L’inizio di gara inatteso del numero 1 ha creato una possibilità sorprendente per il nordirlandese e il turco, al passo d’addio.

Toprak cambierà moto nel 2024, avendo deciso di proseguire la sua carriera in BMW. Alle spalle di Bautista ed Aegerter si sono dati battaglia per la quinta piazza Rinaldi, Locatelli e Gardner. I tempi dello spagnolo non sono risultati molto diversi rispetto a quelli di ieri. Ha iniziato in modo molto tranquillo e diversamente, rispetto a Gara-1 per non stressare le mescole.

Superbike, che colpi di scena a Jerez

Rea è scivolato in Curva-2 e ha concluso in modo amaro la sua lunghissima esperienza in Kawasaki. Il numero 65 ci ha provato a spingere come un indemoniato e regalare al team un successo finale ma si è steso. Ha, comunque, continuato a correre e non ha voluto mollare sino alla bandiera a scacchi. Davanti a tutti Toprak ha guadagnato un gap intorno al secondo su Bautista.

Il turco è stato spinto dalla stessa motivazione di Rea, ovvero chiudere in bellezza la sua esperienza con la sua squadra. Un rapporto burrascoso nel finale ma che ha portato il centauro sul tetto del mondo nel 2021. La sfida si è aperta, non solo tra Razgatlioglu e Bautista, ma anche tra Aegerter e Rinaldi nell’ultima fase del Gran Premio.

Toprak ha cercato di tenere duro e a rispondere colpo su colpo, ma ha fatto un grande show il numero 1. Il cuore del pilota della Yamaha ha fatto impazzire i fan della Superbike. Aegerter è salito terzo, davanti a Gardner, Petrucci e Rinaldi. Lo spagnolo della Ducati e il turco della Yamaha hanno replicato la magia dell’ultima gara di Portimao. Questa ultima sfida rimarrà nella storia del campionato 2023.

Bautista ha provato nell’ultimo settore a sorprendere Toprak. Quest’ultimo ha beffato il campione del mondo all’ultima curva, ma è stato penalizzato per avere superato i track limit proprio prima del rettilineo del traguardo. Vittoria n. 59 per il centauro della Ducati del team Aruba.