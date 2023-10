Superbike Jerez, Gara 1: Bautista domina e si conferma campione del mondo

Si decide il mondiale di Superbike in quel di Jerez, dove Alvaro Bautista ha vinto gara e titolo. Nulla da fare per Razgatlioglu.

Come previsto, Alvaro Bautista è diventato campione del mondo della Superbike in Gara 1 a Jerez de la Frontera, dominando la scena sul tracciato andaluso. Il rider del team ufficiale Ducati Aruba.it ha dettato legge dopo essere partito dalla pole position, conducendo sin dalla partenza.

Toprak Razgatlioglu ha tenuto il passo per quasi metà gara, ma poi non c’è stato nulla da fare contro il campione del mondo, che di certo non si è risparmiato, martellando come un forsennato per tutta la durata della corsa. La Ducati aveva già vinto il titolo costruttori, confermandosi padrona assoluta di questa Superbike.

Il turco ha chiuso al secondo posto, seguito da un grande Andrea Locatelli che ha portato sul podio anche la seconda Yamaha. Jonathan Rea, ormai ex dominatore della Superbike, si congeda con un quarto posto dalla Kawasaki, dal momento che il prossimo anno sarà in sella alla Yamaha. Di certo, ci aspetta un 2024 carico di novità, ma per il momento, contro Bautista non c’è niente da fare.

Superbike, dominio di Bautista che si conferma campione

La Superbike è di scena a Jerez de la Frontera per il gran finale di stagione, con Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu che ci si giocano il titolo. il gap è di ben 60 punti, per cui sarebbe necessario un miracolo al turco per portare la sfida sino alla domenica. Lo spagnolo di casa Ducati parte dalla pole position, riuscendo a fare la differenza sin dalla partenza.

Bene Jonathan Rea che si mette secondo proprio davanti a Toprak, che però ci mette pochi giri per tornare davanti alla leggenda della Superbike, in difficoltà con il passo della sua Kawasaki. Topra prova a mettersi a caccia di un Bautista scatenato, che non ha voglia di accontentarsi, ma che vuole vincere il titolo chiudendo davanti a tutti.

Il passo del tandem di testa è molto simile, con Toprak che, ancora una volta, se la gioca con grande generosità, e nessuno è in grado di tenere il ritmo di questi due davanti. Come previsto, il campione del mondo della Superbike inizia a fare il vuoto a metà gara, dando un deciso strappo su Toprak che non può nulla per rispondere.

Negli ultimi giri nuovo incontro ravvicinato tra Axel Bassani e Michael Ruben Rinaldi, con il rider di Motocorsa che finisce fuori dopo un assalto molto aggressivo del rivale, che il prossimo anno sarà pilota proprio di quel team. Grande delusione nel box di Bassani, che si sta giocando il titolo degli Indipendenti contro Danilo Petrucci.

Gli ultimi giri sono una vera e propria passerella per Bautista, che vince la gara e sale sul tetto del mondo per la seconda volta di fila. Una superiorità impressionante quella dello spagnolo, che ancora una volta non ha dato alcuno scampo ai rivali. Alle 14:00 di domani la partenza di Gara 2, ovvero l’ultimo appuntamento stagionale.