Nissan, svelato un nuovo mostro: il video di lancio già mette i brividi

La casa giapponese si è lanciata con decisione sulla tecnologia elettrica. Ha presentato una concept car destinata a segnare una nuova epoca dei motori.

Se vi aspettavate una nuova Nissan Skyline termica siete fuori strada. Oramai l’industria dell’Automotive ha scelto di fare una versione ad U decisa verso la nuova frontiera green. L’elettrico sarà il futuro, almeno per la politica, stando alla dead line del 2035. Si è deciso di percorrere la strada più ardua per salvaguardare un ambiente che avrebbe bisogno di trattare il problema a 360°.

Anche se non siete degli amanti dell’elettrico, il progetto della Nissan vi lascerà senza fiato. La casa nipponica ha fatto le cose in grande per il lancio della Hyper Force. Nella cornice del Japan Mobility show 2023 la Nissan si è distinta per una concept car elettrica pazzesca che promette prestazioni da brivido. L’auto nasce per gli amanti delle corse e dei videogame che cercano adrenalina, ma che hanno una certa attenzione per l’ambiente, come hanno sottolineato dai vertici della casa nipponica.

La concept car dispone di un propulsore 100% elettrico, in grado di sprigionare sino a 1000 kilowatt di potenza, con una alimentazione di una batteria allo stato solido. Come potrete vedere dal video in basso la vettura vanta un aerodinamica estrema, caratterizzata da un ampio alettone posteriore, oltre ad un diffusore nella zona posteriore.

Presente la trazione integrale e-4ORCE ed una struttura in carbonio che garantisce una grande resistenza. Sono previste due modalità di guida: la R trasforma l’abitacolo in un ambiente total red con i pannelli sul cruscotto che si estendono verso i sedili, con una conformazione che consente al guidatore di avere tutte le informazioni utili nei quattro display attorno al volante.

Il nuovo progetto electric della Nissan

In quest’auto vi sono informazioni che di solito solo i piloti professionisti riescono ad interpretare, come la temperatura degli pneumatici e dei freni, la pressione dell’aria ed altre conoscenze tecniche relative alla potenza del motore. Nella modalità GT, invece, gli schermi si allontanano e si combinano tra loro.

Tra l’altro la concept Hyper Force fa leva sulla realtà aumentata e virtuale che garantisce al conducente di unire le due dimensioni per poter guidare la vettura anche da fermo attraverso un casco particolare con visiere per la virtual reality. In sostanza il mondo del gaming si unisce alla realtà in un unico concetto di auto, dando la possibilità addirittura al guidatore di sfidare i propri amici o altri piloti professionisti in versione avatar o su tracciati ufficiali.

Il CEO della Nissan, Makoto Uchida, ha spiegato che nei vari prototipi presentati nella kermesse giapponese è incarnato lo spirito del fondatore che ha sempre provato ad andare oltre i limiti e di inventare in progetti che per gli altri sembravano irrealizzabili. Con questa vettura elettrica non solo la Nissan si proietta al futuro in modo ecosostenibile ma lancia un messaggio anche ai gamer.

La Nissan Hyper Force è nata dalla collaborazione con Nismo e con Polyphony Digital Inc., una filiale di Sony Interactive Entertainment e creatrice del videogioco Gran Turismo. I sogni possono trasformarsi in realtà attraverso l’innovazione, dando vita ad un futuro green che promette emozioni tangibili.